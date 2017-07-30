Арабские страны готовы к диалогу с Катаром, если он выразит готовность бороться с террором

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ТАСС, 30 июля. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Бахрейн, объявившие бойкот Катару, готовы к диалогу к эмиратом, если Доха выразит истинное желание противостоять терроризму. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа по результатам четырехсторонней встречи глав МИД в Манаме, передает телеканал Sky News Arabia.
"Арабские страны готовы к диалогу, если Катар выразит желание выполнить требования, - сказал он. - Катар должен ответить на 13 требований, направленных на укрепление усилий в борьбе с терроризмом".
Арабская "четверка" подтвердила, что первоочередными требованиями остаются "прекращение поддержки терроризма и его финансирования и отказ от вмешательства во внутренние дела других стран".
Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян в свою очередь отметил, что четыре арабских государства "стремятся в самые кратчайшие сроки преодолеть кризис, возникший между ними, с одной стороны, и Катаром, с другой".
Вместе с тем он добавил, что "ответственность за прекращение напряженности в отношениях полностью лежит на Катаре".
По мнению шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна, "все меры, принимаемые четырьмя арабскими странами в отношении Дохи, соответствуют нормам международного права". Он отметил, что "квартет" делает все возможное, чтобы "ограничения, введенные против Дохи, в наименьшей степени отражались на подданных Катара".
Ранее в столице Бахрейна, Манаме, состоялась встреча глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, на которой была подтверждена необходимость выполнения Катаром 13 выдвинутых ему условий для начала какого-либо диалога и нормализации отношений.