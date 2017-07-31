Катар отверг заявление глав МИД арабской "четверки" по итогам встречи в Манаме

ТАСС, 31 июля. Катар отвергает условия для диалога по выходу из кризиса, изложенные в заявлении глав МИД бойкотирующих эмират стран, по итогам встречи в Манаме. Об этом сообщил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в опубликованном в понедельник интервью телеканалу Al Jazeera.

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта объявили в воскресенье о готовности к переговорам с Катаром, если эмират "выразит искреннее желание выполнить требования", выдвинутые ему ранее. Речь идет о списке из 13 условий, переданных Дохе арабской "четверкой" в начале кризиса. Среди пунктов ультиматума, которые эмират рассматривает как покушение на суверенитет, - закрытие телеканала Al Jazeera, отказ от военного сотрудничества с Турцией и понижение дипломатических отношений с Ираном.

"Эти страны утверждают, что меры, принятые против Катара, связаны с их суверенитетом и национальной безопасностью, наоборот, эти шаги (бойкот - прим. ТАСС) нарушают международное право и права человека на свободу передвижения", - отметил министр. По мнению Аль Тани, встреча в Манаме показала, что арабские страны "продолжают непримиримую политику" в отношении Катара, отказываясь признавать незаконность наложенных на эмират санкций. Он также обвинил арабских министров в противоречиях, указав, что список требований из 13 пунктов утратил силу с истечением срока ультиматума и что Катар передал официальный ответ на него при посредничестве Кувейта.

5 июня четыре арабские страны заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, к ним присоединился еще рад государств. В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть.

Спустя месяц на встрече в Каире главы МИД арабских стран объявили шесть принципов, которым должен следовать эмират для разрешения кризиса, основное из них - прекращение поддержки терроризма, в том числе финансовой. Кроме того, "четверка" настаивает на том, что Катар должен отказаться от вмешательства в дела соседних государств, распространения экстремизма, доказать приверженность достигнутым ранее договоренностям в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и поддержать декларацию по результатам арабо-исламо-американского саммита в Эр-Рияде, а также присоединиться к международным антитеррористическим усилиям.