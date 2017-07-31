МИД Германии рассчитывает, что США обсудят с ЕС применение новых санкций против РФ

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Германское внешнеполитическое ведомство рассчитывает, что власти США вступят в контакт с европейскими партнерами по вопросу применения новых санкций против России.

"Мы пока не можем сказать, что речь идет о консультациях, потому что только само исполнение закона должно привести к ним, - сказал представителель МИД ФРГ. - Но мы на это рассчитываем".