МИД Германии рассчитывает, что США обсудят с ЕС применение новых санкций против РФ

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БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Германское внешнеполитическое ведомство рассчитывает, что власти США вступят в контакт с европейскими партнерами по вопросу применения новых санкций против России.
"Мы пока не можем сказать, что речь идет о консультациях, потому что только само исполнение закона должно привести к ним, - сказал представителель МИД ФРГ. - Но мы на это рассчитываем".