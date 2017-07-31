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Министр экономики ФРГ: проект санкций США против РФ идет вразрез с международным правом

Международная панорама
31 июля, 2:31 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 31, июля. /ТАСС

Бригитта Циприс отметила, что Вашингтон "не может штрафовать немецкие предприятия за то, что они осуществляют экономическую деятельность в другой стране"

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БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Министр экономики ФРГ Бригитта Циприс полагает, что новый законопроект США по санкциям против РФ затронет в том числе европейские предприятия, которые сотрудничают с российской стороной в энергетической сфере, и поэтому в конечном итоге данные ограничительные меры могут идти вразрез с международным правом. Об этом она заявила в опубликованном в понедельник интервью газетам, входящим в немецкую медиагруппу Funke.

"Мы считаем, что это попросту нарушает международное право", - сказала министр, имея в виду, что новые санкции могут ограничить деятельность фирм в ЕС. "Америка не может штрафовать немецкие предприятия за то, что они осуществляют экономическую деятельность в другой стране", - отметила она. По словам Циприс, Европа не хочет торговой войны с США, именно поэтому всегда выступала за согласованные действие с США по вопросу санкционной политики. В этом контексте она напомнила, что в ЕС изучают возможные ответные меры.

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Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", пойдет на подпись президенту Дональду Трампу.

Европейцев беспокоит упоминание "Северного потока-2" в законопроекте. Документ требует от правительства США "продолжать противодействовать" строительству этого трубопровода. Утверждается, что проект имеет "вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы на Украине". Одновременно в законопроекте говорится, что "правительству США следует сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов" в Европу, "чтобы создавать рабочие места" в собственной экономике.

Как заявил в пятницу глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, санкции не должны служить интересам энергетической отрасли. Германия, по его словам, не потерпит, чтобы новый пакет ограничительных мер США, нацеленный в том числе против России, коснулся европейских компаний.

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