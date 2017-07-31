Президент Польши формально ветировал законы о спорной судебной реформе

ВАРШАВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда направил в Сейм (нижняя палата парламента) два ветированных им закона о судебной реформе, принятие которых парламентом вызвало массовые протесты в стране. Об этом сообщила в понедельник канцелярия главы польского государства.

"Президент Анджей Дуда направил в Сейм два решения о наложении вето на законы о Верховном суде и Национальном судебном совете", - подчеркнули в канцелярии.

Таким образом глава государства формально подтвердил оглашенное им несколькими днями ранее решение не подписывать эти нормативные акты.

Среди положений новых законов, которые вызвали сомнения главы государства, было предоставление генеральному прокурору широких полномочий в сфере надзора за деятельностью Верховного суда. По его словам, в польской традиции генпрокурор никогда не имел возможности контролировать Верховный суд и не решал, кто будет в него входить.

Отказ президента подписывать законы означает, что они вновь отправятся в Сейм для повторного рассмотрения. Нижняя палата парламента может проигнорировать решение президента, проголосовав против его вето. Для этого необходимы голоса не менее трех пятых депутатов. У правящей в республике партии "Закон и справедливость" необходимого числа парламентариев нет.

Одобрение в Польше судебной реформы в Сейме и Сенате (верхней палате парламента) спровоцировало многотысячные акции протеста.

В июле на улицы крупных польских городов вышли более 100 тысяч человек. Манифестанты считают, что правящая партия стремится взять Верховный суд и всю судебную систему страны под свой контроль. Путем к диктатуре реформу назвали сразу три бывших президента республики - Лех Валенса, Александер Квасьневский и Бронислав Коморовский.

На фоне протестов Дуда наложил вето на пакет документов о судебной реформе, утвержденный до этого в обеих палатах парламента, за исключением одного закона об общих судах. Дуда сообщил, что намерен разрабатывать собственный план реформы судебной системы. Этот шаг главы государства вызвал волну критики со стороны представителей правящей партии "Закон и справедливость", выходцем из которой он является.