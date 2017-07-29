МИД Польши считает безосновательным запуск ЕК расследования из-за судебной реформы

ВАРШАВА, 29 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши считает, что у Еврокомиссии (ЕК) нет оснований для запуска расследования против страны из-за судебной реформы в республике. Об этом заявил в субботу Польскому агентству печати заместитель главы ведомства Конрад Шиманьский.

Ранее Еврокомиссия запустила процедуру против Польши, отправив властям страны официальное уведомление и дав им месяц на ответ.

Этот шаг был предпринят после публикации нового польского закона об общих судах в "Официальном вестнике", после чего он формально может вступить в силу. Еврокомиссию беспокоит норма о том, что женщины-судьи могут уходить на пенсию в 60 лет, а мужчины - в 65, так как это нарушает положения о равноправии полов.

Кроме этого ЕК недовольна предоставленной министру юстиции возможностью продлевать срок работы судей, назначать и увольнять руководителей, что может отразиться на независимости судов.

"Нужно помнить, что социальная политика и организация судебной системы лежит в компетенции стран-членов", - отметил Шиманьский. Он пояснил, что руководители в судах играют чисто административную роль, а все важные решения принимаются судьями, ведущими то или иное дело.

"Действуют все процессуальные гарантии и возможности для оспаривания. Поэтому мы считаем позицию ЕК безосновательной", - указал замминистра.

Одобрение в Польше судебной реформы на прошлой неделе в Сейме (нижней палате парламента) и Сенате (верхней палате) спровоцировало многотысячные акции протеста. В июле на улицы крупных польских городов вышли более 100 тысяч человек.

Манифестанты считают, что правящая партия стремится взять Верховный суд и всю судебную систему страны под свой контроль. Путем к диктатуре реформу назвали сразу три бывших президента республики - Лех Валенса, Александер Квасьневский и Бронислав Коморовский.

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на пакет документов о судебной реформе, утвержденный до этого в обеих палатах парламента, за исключением одного закона об общих судах.

Дуда сообщил, что намерен разрабатывать собственный план реформы судебной системы. Этот шаг главы государства вызвал волну критики со стороны представителей правящей партии "Закон и справедливость", выходцем из которой он является.