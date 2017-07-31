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Глава МИД Румынии: конфликт вокруг самолета с Рогозиным был создан преднамеренно

Международная панорама
31 июля, 19:38 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 31, июля. /ТАСС

Теодор Мелешкану считает, что ситуация с самолетом была создана для того, чтобы вызвать политический конфликт между странами

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БУХАРЕСТ, 31 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану выразил в понедельник мнение, что ситуация, возникшая в результате отказа румынских властей впустить в воздушное пространство страны самолет, на борту которого находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, была создана преднамеренно, чтобы вызвать политический конфликт между Румынией и Россией. Об этом глава румынской дипломатии сказал, выступая по телеканалу Antena 3.

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"С моей точки зрения, весь этот вопрос с полетом над Румынией был ясным образом предусмотрен, чтобы создать политический конфликт между Румынией и Россией, - сказал Мелешкану. - Я говорю это потому, что за несколько дней до отъезда в Приднестровье Рогозин сообщил в Twitter, что пересечет территорию Румынии, и разместил карту, чтобы мы видели, где он будет входить, где будет выходить и так далее. С моей точки зрения, это было сделано вице-премьером Рогозиным преднамеренно, чтобы создать трудности в отношениях между Румынией и Россией".

Мелешкану полагает, что жест Рогозина имел и дополнительное значение. "Он хотел продемонстрировать, что санкции, принятые Евросоюзом в отношении определенных лиц, которые включены в черный список и не имеют права приезжать или пересекать территорию стран-участниц ЕС, не работают", - сказал он.

Румынский министр утверждал, что "жизнь пассажиров ни разу не подвергалась опасности". "Приземление в Минске ясно показывает, - отметил он, - что самолет располагал необходимым топливом, чтобы пролететь по любому маршруту в нашей зоне".

Мелешкану остановился и на процедуре отказа впустить самолет в воздушное пространство страны. "Вице-премьер Рогозин информировал в Twitter весь мир, что пролетит над территорией Румынии и разместил карту с маршрутом самолета, - сказал он. - Естественно и очевидно, что когда делается такое сообщение, то должен быть запущен механизм, который учитывает санкции Евросоюза. Это сообщение было принято нашим консульским управлением, которое информировало Авиационную администрацию Румынии и уточнило, что в соответствии с санкциями, принятыми ЕС, право пересечения территории этому самолету, даже если он гражданский, не предоставляется".

Самолет одной из российских гражданских авиакомпаний, на котором российская делегация во главе с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в минувшую пятницу в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.

Согласно объявлению, сделанному капитаном воздушного судна, самолет не смог совершить посадку в пункте назначения "в связи с закрытием воздушного пространства над территорией Румынии".

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Темы
Отказ россиянам во въезде в Молдавию
Персоны
Мелешкану, Теодор Рогозин, Дмитрий Олегович
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