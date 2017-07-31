CNN: увольнение Скарамуччи связано с приходом "нового шерифа" в Белый дом

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа уволить Энтони Скарамуччи с поста директора по коммуникациям в аппарате Белого дома связано с назначением нового руководителя аппарата Белого дома генерала Джона Келли. Об этом сообщила в понедельник телекомпания СNN, ссылаясь на осведомленные источники.

Генерал Келли, отмечалось в репортаже - это "новый шериф", который должен навести порядок в аппарате сотрудников Белого дома, где различные фракции соперничают за право прямого доступа к президенту Трампу. Скарамуччи, назначенный всего 10 дней назад на пост директора по коммуникациям, представлял одну из таких фракций.

Решение нового руководителя аппарата Белого дома об увольнении Скарамуччи поддержали дочь президента Иванка Трампа и ее супруг Джаред Кушнер, входящие в круг ближайших советников президента Дональда Трампа, отмечалось в репортаже.

При этом телекомпания сообщила, что Иванка Трамп присутствовала две недели назад на встрече президента Трампа со Скарамуччи, когда решался вопрос о его назначении на пост директор отдела по коммуникациям.

Сейчас в окружении Трампа пришли к выводу, что Скарамуччи нанес себе глубокий и непоправимый ущерб, позволив себе ряд жестких высказываний в адрес ближайшего окружения Трампа, обвинив их в утечках информации.

В их число вошел и теперь уже бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, который оставил свой пост в самом конце прошлой недели. Келли официально занял его место в понедельник, до этого он руководил Министерством национальной безопасности.

Сейчас в окружении Трампа пришли к выводу, что Скарамуччи нанес себе глубокий и непоправимый ущерб, позволив себе ряд жестких высказываний в адрес ближайшего окружения Трампа, обвинив их в утечках информации. В их число вошел и теперь уже бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибэс, который оставил свой пост в самом конце прошлой недели. Келли официально занял его место в понедельник, до этого он руководил Министерством национальной безопасности.

В то же время CNN не исключила, что связи Скарамуччи с администрацией Трампа окончательно не разорваны. Вполне возможно, отмечалось в репортаже, что Скарамуччи останется в окружении Трампа, например, в роли советника.