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Куба осудила санкции США против президента Венесуэлы

Международная панорама
1 августа, 5:02 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 1, августа. /ТАСС

МИД островного государства считает, что американские санкции против Венесуэлы - это попытка заглушить голос венесуэльского народа и заставить его сдаться

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ГАВАНА, 1 августа. /ТАСС/. Куба осуждает введение министерством финансов США санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении МИД островного государства, зачитанном в понедельник в эфире национального телевидения.

"Мы осуждаем безосновательные и нарушающие международное право санкции, введенные правительством США против законного президента Николаса Мадуро", - отмечается в заявлении кубинского внешнеполитического ведомства.

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В нем также указывается, что в ходе состоявшихся 30 июля выборов в Конституционную ассамблею (КА) "венесуэльский народ продемонстрировал всему миру, что он обладает суверенными правами и выступает за мир, независимость и свободу самоопределения".

"Куба осуждает хорошо спланированную международную операцию, руководимую из Вашингтона при поддержке генсека Организации американских государств и направленную на то, чтобы заглушить голос венесуэльского народа и заставить его сдаться посредством атак и экономических санкций", - говорится в заявлении МИД карибской страны.

В кубинском внешнеполитическом ведомстве выразили солидарность с народом и правительством Венесуэлы, отметив, что "только сами венесуэльцы могут принимать решения о своем будущем".

Выборы в КА и санкции против Мадуро

Власти Венесуэлы, несмотря на давление международного сообщества и самые крупные за последние годы акции протеста, 30 июля провели выборы в КА. Этот учредительный орган, насчитывающий 545 членов, уже 2 августа соберется на заседание в том же здании, где работает находящаяся под контролем оппозиции Национальная ассамблея, выступавшая категорически против ее созыва.

КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы.

Минфин США объявил в понедельник о введении санкций в отношении Мадуро. Все активы венесуэльского лидера, подпадающие под юрисдикцию США, замораживаются. Американским гражданам запрещается заключать с Мадуро какие-либо сделки.

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Политический кризис в Венесуэле
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США Куба Венесуэла
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