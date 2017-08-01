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Глава МО Польши обвинил в трагедии поляков Второй мировой войны "немецко-советскую махину"

Международная панорама
1 августа, 17:00 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 1, августа. /ТАСС

По словам министра, жители Варшавы во время восстания проявили храбрость, смелость, решительность, чтобы отстоять свою независимость

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Министр обороны Польши Антоний Мачеревич

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич

© AP Photo/Alik Keplicz

ВАРШАВА, 1 августа. /ТАСС/. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич считает, что в трагедии, которую пришлось пережить польскому народу в период Второй мировой войны, виноваты нацистская Германия и СССР. Соответствующую точку зрения он высказал во вторник, выступая с речью по случаю 73-й годовщины начала Варшавского восстания - одного из центральных для поляков событий войны.

По словам министра, жители Варшавы во время восстания проявили храбрость, смелость, решительность, чтобы отстоять свою независимость. "Страшные потери, которые понесла Варшава и весь польский народ, эту страшную жертву мы чувствуем по сей день", - сказал глава министерства обороны.

"Никто не сомневается, что история последних 80 лет выглядела бы иначе, если бы та прекрасная молодежь, небывалое поколение независимой Польши не было так жестоко истреблено, как это произошло в результате действия преступной немецкой и советской махины", - добавил он.

Варшавское восстание началось 1 августа 1944 года и закончилось подписанием договора о капитуляции восставших 2 октября. Во время боев гитлеровцы полностью разрушили польскую столицу и уничтожили около 200 тыс. жителей города. Местные историки расходятся в оценках этого события в истории Второй мировой войны.

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По мнению одной группы исследователей, эта операция была абсолютно не оправдана с военно-стратегической точки зрения, силы фашистов во много раз превосходили возможности восставших и в технике, и в численности войск. В итоге в боях, длившихся 63 дня, погибли около 17 тыс. повстанцев и примерно 10 тыс. гитлеровцев.

Жертвами ожесточенного противостояния стали, по разным данным, от 150 до 180 тыс. гражданских лиц, значительная часть которых была убита во время показательных расстрелов. Согласно другой точке зрения, восстание было одной из центральных операций войны в Польше и внесло существенный вклад в победу над фашизмом.

Мачеревич не в первый раз обвиняет Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Он считает, что этих трагических событий могло не быть, если бы не Договор о ненападении между Германией и СССР от 1939 года (Пакт Молотова - Риббентропа), который он называет "заговором Гитлера и Сталина".

Вместе в тем в годы войны в боях за освобождение Польши от фашизма погибли более 600 тыс. советских воинов. Этот факт в республике предпочитают забыть, стремясь уничтожить все воспоминания об освободительной роли Красной армии и разрушая посвященные героизму советских солдат памятники.

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