Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп запустил собственную передачу без "фейковых" новостей

Международная панорама
2 августа, 11:41 UTC+3 ТАСС

Ведущей передачи станет невестка главы американского государства Лара Трамп

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 августа. Президент США Дональд Трамп запустил на своей странице в Facebook новостную программу, где, по его словам, будут представлены только реальные, а не "фейковые" новости. Об этом сообщил в среду американский ресурс BuzzFeed.

Смотрите также
Сайт FactCheck.org, созданный для мониторинга и разбора публикуемой в СМИ информации на предмет достоверности

Учитесь сомневаться: как в мире борются с недостоверными новостями

По его данным, ведущей передачи станет невестка главы государства Лара Трамп. Выпуски, как ожидается, будут выходить каждую неделю.

В ходе предвыборной кампании в США в прошлом году многие средства массовой информации активно выражали поддержку сопернику Трампа, кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп не раз выступал с жесткой критикой в адрес ведущих СМИ, в том числе телеканала CNN и газеты The New York Times, обвиняя их в предвзятости, необъективности и распространении не соответствующей действительности информации, а также ссылках на несуществующие материалы.

В конце апреля Трамп не посетил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов в Белом доме, нарушив традицию, которая соблюдалась американскими президентами более 100 лет.

Смотрите также

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы

CNN: автор видео, на котором Трамп "избивает" телеканал, принес извинения

Демократы США раскритиковали Трампа за видео с "избиением" телеканала CNN

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Рогозин объяснил, почему удалил из соцсети записи, адресованные румынским политикам
4
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра
5
Курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2016 года
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Рогозин считает, что за срывом его визита в Кишинев стоял лидер правящей в Молдавии партии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама