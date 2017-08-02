Трамп запустил собственную передачу без "фейковых" новостей

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ТАСС, 2 августа. Президент США Дональд Трамп запустил на своей странице в Facebook новостную программу, где, по его словам, будут представлены только реальные, а не "фейковые" новости. Об этом сообщил в среду американский ресурс BuzzFeed.
По его данным, ведущей передачи станет невестка главы государства Лара Трамп. Выпуски, как ожидается, будут выходить каждую неделю.
В ходе предвыборной кампании в США в прошлом году многие средства массовой информации активно выражали поддержку сопернику Трампа, кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп не раз выступал с жесткой критикой в адрес ведущих СМИ, в том числе телеканала CNN и газеты The New York Times, обвиняя их в предвзятости, необъективности и распространении не соответствующей действительности информации, а также ссылках на несуществующие материалы.
В конце апреля Трамп не посетил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов в Белом доме, нарушив традицию, которая соблюдалась американскими президентами более 100 лет.