Рейтинг Шульца достиг самой низкой отметки с момента выдвижения кандидатом в канцлеры

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Рейтинг лидера социал-демократов ФРГ (СДПГ) Мартина Шульца достиг самой низкой отметки с момента его выдвижения в январе кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах в Бундестаг. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты исследования, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу журнала Stern и телеканала RTL.

Если бы канцлер выбирался путем прямого голосования за кандидата, то Ангела Меркель набрала бы 52% голосов, Шульц - всего лишь 21%. Он потерял по сравнению с прошлой неделей два процентных пункта. Рейтинг действующего канцлера не изменился.

По данным опроса, рейтинг Социал-демократической партии Германии сейчас - примерно за полтора месяца до парламентских выборов - остановился на уровне 22%. В случае, если бы голосование прошло на этой неделе, социал-демократы отстали бы от блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) на целых 18 пунктов. Рейтинг ХДС/ХСС по сравнению с прошлой неделей не изменился, за консервативный блок готовы проголосовать 40% респондентов.

Что касается других партий, то за Свободную демократическую партию Германии, Левую партию и "зеленых" готовы проголосовать по 8% респондентов. Рейтинг евроскептиков из "Альтернативы для Германии" повысился на один процентный пункт, они набрали бы также 8%. Доля тех, кто еще не определился с партией или вообще не собирается идти на избирательные участки, составляет примерно 23%.

В опросе Forsa участвовали 2,5 тыс. граждан ФРГ, обладающих правом голоса.

Выборы в Бундестаг, по итогам которых будут сформировано правительство ФРГ и выбран канцлер, пройдут 24 сентября.