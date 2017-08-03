Маккейн посчитал неуместной озабоченность Трампа законом о санкциях против РФ

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ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) считает обеспокоенность президента США Дональда Трампа в связи с подписанным им законом, ужесточающим санкции против России, Ирана и КНДР, неуместной. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении законодателя.
"Я приветствую решение президента Трампа подписать закон, подразумевающий введение новых санкций против России, Ирана и КНДР. Принятие данного документа, который получил поддержку большинства законодателей от двух партий в обеих палатах Конгресса, посылает сильный сигнал и другу, и противнику, что США будут привлекать к ответственности государства за их агрессию и дестабилизирующее поведение, которые угрожают интересам нашей национальной безопасности, а также наших союзников и партнеров", - отмечается в заявлении.
"Обеспокоенность, которая выражена в заявлении о подписании [законопроекта] президентом, вряд ли удивляет, но является неуместной", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Позже Трамп раскритиковал подписанный им закон, назвав его ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными.