Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Маккейн посчитал неуместной озабоченность Трампа законом о санкциях против РФ

Международная панорама
3 августа, 1:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, августа. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) считает обеспокоенность президента США Дональда Трампа в связи с подписанным им законом, ужесточающим санкции против России, Ирана и КНДР, неуместной. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении законодателя.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

"Удар по отношениям": реакция российских политиков на подписание Трампом закона о санкциях

"Я приветствую решение президента Трампа подписать закон, подразумевающий введение новых санкций против России, Ирана и КНДР. Принятие данного документа, который получил поддержку большинства законодателей от двух партий в обеих палатах Конгресса, посылает сильный сигнал и другу, и противнику, что США будут привлекать к ответственности государства за их агрессию и дестабилизирующее поведение, которые угрожают интересам нашей национальной безопасности, а также наших союзников и партнеров", - отмечается в заявлении.

"Обеспокоенность, которая выражена в заявлении о подписании [законопроекта] президентом, вряд ли удивляет, но является неуместной", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Позже Трамп раскритиковал подписанный им закон, назвав его ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Иран КНДР Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
2
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
3
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войну
4
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
5
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 4 августа
6
Правоохранители Узбекистана подтвердили арест Гульнары Каримовой
7
Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама