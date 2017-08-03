Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: новый глава аппарата Белого дома заверил министра юстиции, что его не уволят

Международная панорама
3 августа, 4:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, августа. /ТАСС

Согласно сведениям агентства, Джон Келли лично сообщил Джеффу Сешнсу, что в администрации Дональда Трампа довольны его работой и хотят, чтобы он продолжал исполнять свои обязанности

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Новый руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли заверил Джеффа Сешнса в том, что ему не грозит увольнение с должности министра юстиции, генерального прокурора США. Об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press.

Смотрите также
Белый дом

Все смешалось в Белом доме: перестановки в администрации Трампа

Согласно сведениям его источников, Келли лично позвонил Сешнсу 29 июля и передал главе минюста, что в администрации президента США Дональда Трампа довольны его работой и хотят, чтобы он продолжал исполнять свои обязанности.

В последние две недели в Вашингтоне произошла серия скандальных кадровых перестановок. 21 июля было объявлено о назначении финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома, что повлекло за собой отставки пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибаса. Должность Прибаса досталась Келли, который до этого руководил министерством внутренней безопасности. Серия перестановок завершилась в минувший понедельник отставкой Скарамуччи, исполнявшего свои обязанности всего 10 дней.

Сешнс в последние недели подвергался жесткой критике со стороны Трампа из-за того, что самоустранился от участия в расследовании по России. По данным телеканала Fox News, с освобождением места главы министерства внутренней безопасности у президента появилась возможность убрать Сешнса с поста генпрокурора, но оставить его в администрации, чтобы не сердить республиканцев. При этом на должность главы минюста президент может назначить лояльного ему человека, который сможет в угоду Трампу уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование предполагаемого сговора между советниками республиканца и Россией, пояснил телеканал.

На позапрошлой неделе Трамп сообщил, что пожалел о назначении Сешнса на пост министра юстиции, так как тот отказался от участия в расследовании по России. По словам президента, Сешнсу не следовало брать самоотвод, а если он собирался это делать, то должен был сказать об этом главе государства до того, как согласился занять должность. В Белом доме после этого заявили, что Трамп доверяет министру юстиции, однако президент впоследствии продолжил критиковать его. Сам Сешнс заявил, что будет оставаться на своем посту до тех пор, пока это угодно Трампу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставка Скарамуччи
Персоны
Келли, Джон Сешнс, Джефф Спайсер, Шон Прибас, Райнс Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
2
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
3
Спасатели на Камчатке освободили из сетей редкого кита
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей
6
"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб
7
Небензя: РФ располагает данными о причастности спецслужб к поставкам оружия террористам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама