AP: новый глава аппарата Белого дома заверил министра юстиции, что его не уволят

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Новый руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли заверил Джеффа Сешнса в том, что ему не грозит увольнение с должности министра юстиции, генерального прокурора США. Об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press.

Согласно сведениям его источников, Келли лично позвонил Сешнсу 29 июля и передал главе минюста, что в администрации президента США Дональда Трампа довольны его работой и хотят, чтобы он продолжал исполнять свои обязанности.

В последние две недели в Вашингтоне произошла серия скандальных кадровых перестановок. 21 июля было объявлено о назначении финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома, что повлекло за собой отставки пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибаса. Должность Прибаса досталась Келли, который до этого руководил министерством внутренней безопасности. Серия перестановок завершилась в минувший понедельник отставкой Скарамуччи, исполнявшего свои обязанности всего 10 дней.

Сешнс в последние недели подвергался жесткой критике со стороны Трампа из-за того, что самоустранился от участия в расследовании по России. По данным телеканала Fox News, с освобождением места главы министерства внутренней безопасности у президента появилась возможность убрать Сешнса с поста генпрокурора, но оставить его в администрации, чтобы не сердить республиканцев. При этом на должность главы минюста президент может назначить лояльного ему человека, который сможет в угоду Трампу уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование предполагаемого сговора между советниками республиканца и Россией, пояснил телеканал.

На позапрошлой неделе Трамп сообщил, что пожалел о назначении Сешнса на пост министра юстиции, так как тот отказался от участия в расследовании по России. По словам президента, Сешнсу не следовало брать самоотвод, а если он собирался это делать, то должен был сказать об этом главе государства до того, как согласился занять должность. В Белом доме после этого заявили, что Трамп доверяет министру юстиции, однако президент впоследствии продолжил критиковать его. Сам Сешнс заявил, что будет оставаться на своем посту до тех пор, пока это угодно Трампу.