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МИД КНР: Индия стягивает группировку войск к границе с Китаем не из мирных соображений

Международная панорама
3 августа, 20:02 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 3, августа. /ТАСС

Минобороны КНР потребовало от Индии восстановить порядок вдоль приграничной полосы

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ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Индия стягивает большую группировку войск к границе с Китаем, а также ремонтирует дороги и накапливает запасы в тылу.

Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

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"С момента инцидента прошло уже более месяца. Индийская сторона не только по-прежнему остается на китайской территории, но также ремонтирует дороги в своем тылу, заготавливает припасы и стягивает многочисленную группировку военнослужащих. Это все вовсе не ради мира", - сказано в документе.

Представитель Министерства обороны КНР Жэнь Гоцян Китай потребовал от Индии "восстановить порядок вдоль приграничной полосы", разделяющей обе страны. "Мы требуем от индийской стороны отозвать войска, нарушившие границу, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского ведомства. - Как можно скорее надлежащим образом урегулировать этот вопрос и восстановить порядок вдоль приграничной полосы".

Жэнь Гоцян отметил, что "с момента начала инцидента Китай приложил большие усилия для урегулирования ситуации по дипломатическим каналам". "Китайская армия всегда руководствовалась [необходимостью] поддержания отношений между Китаем и Индией, а также сохранением мира и стабильности в регионе. Однако добрые намерения руководствуются принципами, а у сдержанности есть свои границы", - подчеркнул Жэнь Гоцян.

"Ни одна страна не должна недооценивать решимость и потенциал китайской армии по защите мира, не стоит недооценивать права Народно-освободительной армии Китая на отстаивание суверенитета страны", - добавил он. "Китайская армия будет непоколебимо защищать территориальный суверенитет и безопасность", - резюмировал официальный представитель Министерства обороны КНР.

Ситуация на границе

С начала июня обстановка на границе Китая и Индии остается напряженной. Военнослужащие КНР потребовали от индийской стороны снести два блиндажа в районе Докалам (Дока-Ла) на стыке границ индийского штата Сикким, Бутана и Тибетского автономного района КНР. Пекин считает, что блиндажи были построены на его территории. 6 июня ночью китайцы разрушили эти блиндажи бульдозерами, 8 июня между солдатами Индии и Китая произошла потасовка, с обеих сторон есть пострадавшие.

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После инцидента индийские военные остановили строительство дороги в районе Сиккима, которое вели в этом регионе рабочие КНР. В ответ МИД Китая выступил с серией заявлений, в которых обвинил индийских военнослужащих во вторжении на китайскую территорию. Внешнеполитическое ведомство КНР потребовало от Нью-Дели немедленно вывести индийские подразделения для возобновления диалога.

В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели в свою очередь считает, что КНР "незаконно оккупирует" более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир.

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