СМИ: критики Трампа признают, что организаторы утечек из Белого дома зашли слишком далеко

"Известия": Россия планирует направить в Арктику до восьми новых ледоколовЭкономика и бизнес 4 августа, 2:32
Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 4 августа, 1:49
Итальянский "Милан" вышел в раунд плей-офф футбольной Лиги ЕвропыСпорт 4 августа, 1:39
Захарова: США затягивают срок выдачи виз гражданам РФ с целью давления на МосквуПолитика 4 августа, 1:33
Весельницкая заявила, что США не заинтересованы в ее информации о встрече с сыном ТрампаПолитика 4 августа, 1:10
"Зенит" и "Краснодар" узнают следующих соперников в Лиге ЕвропыСпорт 4 августа, 0:40
"Монако" и "Пари Сен-Жермен" поведут борьбу за чемпионство во французском футболеСпорт 4 августа, 0:28
ЦСКА узнает своего соперника по раунду плей-офф футбольной Лиги чемпионовСпорт 4 августа, 0:18
Чемпионат мира по легкой атлетике стартует с 19 россиянами под нейтральным флагомСпорт 4 августа, 0:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Организаторы утечек в СМИ информации из Белого дома начинают переходить все грани, угрожая национальной безопасности Соединенных Штатов. Как пишет газета The Hill, это признают даже ярые критики президента Дональда Трампа.
Внимание к давно известной проблеме привлекла публикация в газете The Washington Post (WP), в которой было изложено содержание личной беседы Трампа с лидером Мексики Энрике Пеньей Ньето от 27 января. В ходе переговоров глава Белого дома призывал своего коллегу не заявлять публично об отказе платить за строительство стены на границе двух стран, обещая, что средства на это будут "как-нибудь" найдены.
По утверждению The Hill, в Вашингтоне большинство считает недопустимыми утечки такого масштаба из администрации.
"Это выходит за рамки дозволенного и скажется на возможности главнокомандующего [ВС США] вести беспристрастные переговоры со своими коллегами", - убежден бывший официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Нед Прайс, занимавший эту должность в администрации Барака Обамы.
"Белый дом сам отчасти виноват в создании соответствующей атмосферы, допуская в администрации такую кучу малу, где анонимные утечки становятся нормальным явлением. Пора обозначить черту, которую нельзя переходить", - считает Прайс.
Той же точки зрения придерживается сенатор Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния), который вместе с республиканцем Ричардом Берром возглавляет расследование якобы имевших место связей Трампа с российскими властями в период предвыборной гонки в 2016 году. "Я думаю, что это совершенно гнусно", - сказал он об утечке содержания переговоров Трампа с Ньето.
По его словам, расследовать такого рода инциденты должны профильные комитеты в Конгрессе. "Пускай это будет комитет по разведке или юридический [комитет], кто-то должен этим заняться", - сказал Уорнер в интервью изданию The Daily Beast.
"Утечки конфиденциальной или секретной информации наносят урон нашей национальной безопасности", - сказал бывший посол США в РФ Майкл Макфол, также неоднократно выражавший критику в адрес нынешнего президента.
К проблеме утечек разного рода информации из Белого дома Трамп привлекает внимание буквально с самого начала своего президентства. Местные либеральные СМИ регулярно публикуют информацию со ссылкой на источники в администрации, а иногда и конкретно в Белом доме. Многие из публикаций, основанных на такого рода данных, спровоцировали крупные скандалы, а в ряде случаев приводили и к конфликтам среди членов нынешнего правительства.