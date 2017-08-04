Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: критики Трампа признают, что организаторы утечек из Белого дома зашли слишком далеко

Международная панорама
4 августа, 2:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, августа. /ТАСС

Внимание к проблеме привлекла публикация The Washington Post, в которой было изложено содержание личной беседы президентов США и Мексики от 27 января

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Организаторы утечек в СМИ информации из Белого дома начинают переходить все грани, угрожая национальной безопасности Соединенных Штатов. Как пишет газета The Hill, это признают даже ярые критики президента Дональда Трампа.

Внимание к давно известной проблеме привлекла публикация в газете The Washington Post (WP), в которой было изложено содержание личной беседы Трампа с лидером Мексики Энрике Пеньей Ньето от 27 января. В ходе переговоров глава Белого дома призывал своего коллегу не заявлять публично об отказе платить за строительство стены на границе двух стран, обещая, что средства на это будут "как-нибудь" найдены.

По утверждению The Hill, в Вашингтоне большинство считает недопустимыми утечки такого масштаба из администрации.

"Это выходит за рамки дозволенного и скажется на возможности главнокомандующего [ВС США] вести беспристрастные переговоры со своими коллегами", - убежден бывший официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Нед Прайс, занимавший эту должность в администрации Барака Обамы.

"Белый дом сам отчасти виноват в создании соответствующей атмосферы, допуская в администрации такую кучу малу, где анонимные утечки становятся нормальным явлением. Пора обозначить черту, которую нельзя переходить", - считает Прайс.

Той же точки зрения придерживается сенатор Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния), который вместе с республиканцем Ричардом Берром возглавляет расследование якобы имевших место связей Трампа с российскими властями в период предвыборной гонки в 2016 году. "Я думаю, что это совершенно гнусно", - сказал он об утечке содержания переговоров Трампа с Ньето.

По его словам, расследовать такого рода инциденты должны профильные комитеты в Конгрессе. "Пускай это будет комитет по разведке или юридический [комитет], кто-то должен этим заняться", - сказал Уорнер в интервью изданию The Daily Beast.

"Утечки конфиденциальной или секретной информации наносят урон нашей национальной безопасности", - сказал бывший посол США в РФ Майкл Макфол, также неоднократно выражавший критику в адрес нынешнего президента.

К проблеме утечек разного рода информации из Белого дома Трамп привлекает внимание буквально с самого начала своего президентства. Местные либеральные СМИ регулярно публикуют информацию со ссылкой на источники в администрации, а иногда и конкретно в Белом доме. Многие из публикаций, основанных на такого рода данных, спровоцировали крупные скандалы, а в ряде случаев приводили и к конфликтам среди членов нынешнего правительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Макфол, Майкл Трамп, Дональд Пенья Ньето, Энрике
Страны
США Мексика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юрист Трампа: созыв жюри присяжных для расследования действий РФ не стал сюрпризом
2
ФБР арестовало программиста, остановившего распространение вируса WannaCry
3
В Дубае произошел пожар в одном из самых высоких жилых зданий мира
4
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
5
"Краснодар" обыграл "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
6
В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама