СМИ: критики Трампа признают, что организаторы утечек из Белого дома зашли слишком далеко

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Организаторы утечек в СМИ информации из Белого дома начинают переходить все грани, угрожая национальной безопасности Соединенных Штатов. Как пишет газета The Hill, это признают даже ярые критики президента Дональда Трампа.

Внимание к давно известной проблеме привлекла публикация в газете The Washington Post (WP), в которой было изложено содержание личной беседы Трампа с лидером Мексики Энрике Пеньей Ньето от 27 января. В ходе переговоров глава Белого дома призывал своего коллегу не заявлять публично об отказе платить за строительство стены на границе двух стран, обещая, что средства на это будут "как-нибудь" найдены.

По утверждению The Hill, в Вашингтоне большинство считает недопустимыми утечки такого масштаба из администрации.

"Это выходит за рамки дозволенного и скажется на возможности главнокомандующего [ВС США] вести беспристрастные переговоры со своими коллегами", - убежден бывший официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Нед Прайс, занимавший эту должность в администрации Барака Обамы.

"Белый дом сам отчасти виноват в создании соответствующей атмосферы, допуская в администрации такую кучу малу, где анонимные утечки становятся нормальным явлением. Пора обозначить черту, которую нельзя переходить", - считает Прайс.

Той же точки зрения придерживается сенатор Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния), который вместе с республиканцем Ричардом Берром возглавляет расследование якобы имевших место связей Трампа с российскими властями в период предвыборной гонки в 2016 году. "Я думаю, что это совершенно гнусно", - сказал он об утечке содержания переговоров Трампа с Ньето.

По его словам, расследовать такого рода инциденты должны профильные комитеты в Конгрессе. "Пускай это будет комитет по разведке или юридический [комитет], кто-то должен этим заняться", - сказал Уорнер в интервью изданию The Daily Beast.

"Утечки конфиденциальной или секретной информации наносят урон нашей национальной безопасности", - сказал бывший посол США в РФ Майкл Макфол, также неоднократно выражавший критику в адрес нынешнего президента.

К проблеме утечек разного рода информации из Белого дома Трамп привлекает внимание буквально с самого начала своего президентства. Местные либеральные СМИ регулярно публикуют информацию со ссылкой на источники в администрации, а иногда и конкретно в Белом доме. Многие из публикаций, основанных на такого рода данных, спровоцировали крупные скандалы, а в ряде случаев приводили и к конфликтам среди членов нынешнего правительства.