Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мадуро сравнил Ньето с "забитым подчиненным"

Международная панорама
4 августа, 5:48 UTC+3 ТАСС

Так венесуэльский лидер отреагировал на то, что президент США призвал своего мексиканского коллегу не заявлять публично об отказе платить за стену на границе двух стран

Поделиться
Материал из 1 страницы
Николас Мадуро

Николас Мадуро

© EPA/MIRAFLORES PRESS

ТАСС, 4 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро критически отозвался о поведении своего мексиканского коллеги Энрике Пеньи Ньето в общении с американским лидером Дональдом Трампом и назвал его трусливым. Так глава Боливарианской Республики отреагировал в четверг на появившуюся в газете The Washington Post (WP) информацию о том, что Трамп призвал мексиканского президента не заявлять публично об отказе платить за строительство стены на границе двух стран.

"Стыдно, Пенья Ньето, послушай меня из Венесуэлы, стыдно, что ты позволяешь обращаться с собой таким образом, как забитый подчиненный, потому что я вижу Пенью Ньето как забитого подчиненного, с которым дурно обращается его начальник, Дональд Трамп", - цитирует выступление Мадуро в телеэфире агентство EFE. Венесуэльский лидер подчеркнул, что, будь он президентом Мексики, он бы "снес все стены, которые отделяют его от США, и не позволил бы строить эту стену".

Смотрите также
Государственная граница между Мексикой и США, проходящая между городами Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) и Санленд-Парком (штат Нью-Мехико)

Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертания

Указ о создании стены на границе с Мексикой был подписан Трампом еще 25 января, ее протяженность должна составить более 3 тыс. км. Американский лидер неоднократно заявлял, что за сооружение стены заплатит соседняя страна. Пенья Ньето отмечал, что Мексика не станет финансировать возведение барьера.

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай резко отреагировал на замечания Мадуро. "Президент Мадуро, трус - это тот, кто использует государственную власть для того, чтобы разрушать демократию и нападать на свой собственный народ", - написал Видегарай на своей странице в Twitter.

С начала апреля в Венесуэле идут протесты против действий правительства во главе с Мадуро. В ходе более чем 6,7 тыс. манифестаций были убиты более 120 человек, тысячи пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас Пенья Ньето, Энрике Видегарай Касо, Луис
Темы
Миграционная политика Трампа Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Мексика Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей
2
"Краснодар" обыграл "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
3
Захарова: США затягивают срок выдачи виз гражданам РФ с целью давления на Москву
4
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
5
Весельницкая заявила, что США не заинтересованы в ее информации о встрече с сыном Трампа
6
"Известия": лекарства вне перечня жизненно необходимых подорожали на 7,6% за полгода
7
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама