Мадуро сравнил Ньето с "забитым подчиненным"

ТАСС, 4 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро критически отозвался о поведении своего мексиканского коллеги Энрике Пеньи Ньето в общении с американским лидером Дональдом Трампом и назвал его трусливым. Так глава Боливарианской Республики отреагировал в четверг на появившуюся в газете The Washington Post (WP) информацию о том, что Трамп призвал мексиканского президента не заявлять публично об отказе платить за строительство стены на границе двух стран.

"Стыдно, Пенья Ньето, послушай меня из Венесуэлы, стыдно, что ты позволяешь обращаться с собой таким образом, как забитый подчиненный, потому что я вижу Пенью Ньето как забитого подчиненного, с которым дурно обращается его начальник, Дональд Трамп", - цитирует выступление Мадуро в телеэфире агентство EFE. Венесуэльский лидер подчеркнул, что, будь он президентом Мексики, он бы "снес все стены, которые отделяют его от США, и не позволил бы строить эту стену".

Указ о создании стены на границе с Мексикой был подписан Трампом еще 25 января, ее протяженность должна составить более 3 тыс. км. Американский лидер неоднократно заявлял, что за сооружение стены заплатит соседняя страна. Пенья Ньето отмечал, что Мексика не станет финансировать возведение барьера.

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай резко отреагировал на замечания Мадуро. "Президент Мадуро, трус - это тот, кто использует государственную власть для того, чтобы разрушать демократию и нападать на свой собственный народ", - написал Видегарай на своей странице в Twitter.

С начала апреля в Венесуэле идут протесты против действий правительства во главе с Мадуро. В ходе более чем 6,7 тыс. манифестаций были убиты более 120 человек, тысячи пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.