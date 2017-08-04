Китайская армия провела учения в Тибете с применением реактивной артиллерии

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ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела учения в Тибетском автономном районе КНР.
Как сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая, в маневрах была задействована реактивная артиллерия.
Учения проходили на высокогорном полигоне на высоте около 4,6 тыс. метров над уровнем моря. Согласно распространенным видеокадрам, войска отрабатывали применение 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня Тип-03 (другое название PHL-03 - прим. ТАСС), а также 152-миллиметровых буксируемых пушек-гаубиц Тип-66 (лицензионная копия советской Д-20).
Согласно репортажу, в ходе боевых стрельб были уничтожены несколько условный целей. Как отмечает информационный портал Sina, эти цели могли имитировать пусковые установки баллистических ракет.
С начала июня обстановка на границе Китая и Индии остается напряженной. Военнослужащие КНР потребовали от индийской стороны снести два блиндажа в районе Докалам (Дока-Ла) на стыке границ индийского штата Сикким Бутана и Тибетского автономного района КНР. Пекин полагает, что они были построены на его территории. 6 июня ночью китайские военнослужащие разрушили эти блиндажи бульдозерами, 8 июня между солдатами Индии и Китая произошла потасовка, с обеих сторон были пострадавшие.
После инцидента индийские военные остановили строительство дороги в районе Сиккима, которое вели в этом регионе рабочие КНР. В ответ МИД Китая выступил с серией заявлений, в которых обвинил индийских военнослужащих во вторжении на китайскую территорию. Внешнеполитическое ведомство КНР потребовало от Нью-Дели немедленно вывести индийские подразделения для возобновления диалога.
В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели в свою очередь считает, что КНР "незаконно оккупирует" более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир.