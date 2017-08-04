Daily Mail: массовое захоронение найдено в освобожденном от ИГ иракском Рамади

ТАСС, 4 августа. Военные Ирака обнаружили в городе Рамади захоронение 40 человек, предположительно, ставших жертвами расправ, совершенных боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает в пятницу газета The Daily Mail.

По данным издания, все похороненные в тайной могиле люди погибли от выстрелов в голову. Поэтому следователи предполагают, что речь идет о жертвах расправ, совершенных боевиками ИГ. После освобождения Рамади от террористов силами безопасности Ирака в городе были обнаружены десятки захоронений людей, ставших жертвами террора.

Город Рамади был захвачен боевиками ИГ в 2014 году. 28 декабря 2015 года армия Ирака объявила об освобождения города.