СМИ: Пенс отчитался обо всех электронных письмах с личного ящика

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс передал в распоряжение властей штата Индиана, где он ранее был губернатором, все электронные письма, которые он получал и отправлял с личного почтового ящика. Об этом сообщила в пятницу газета The Indianapolis Star.

Как подтвердила изданию Стефани Уилсон, представитель нынешнего губернатора Индианы Эрика Холкомба, адвокаты Пенса передали властям штата полную электронную базу данных, содержащую информацию обо всех письмах с личного ящика вице-президента, располагавшегося на сервере компании AOL. Пенс владел им в бытность губернатором, использовав в том числе для служебной переписки.

Согласно законам Индианы, такая информация должна передаваться в архив штата и может быть обнародована по требованию граждан или СМИ. Пенс ранее передал властям распечатки деловых писем, однако всю свою переписку в электронном виде представил лишь через несколько месяцев соответствующих запросов.

По словам Уилсон, администрация губернатора Индианы изучает поступившие письма и надеется, что сможет как можно скорее опубликовать их в ответ на многочисленные запросы общественности.

Ранее стало известно, что Пенс на посту губернатора использовал для обмена деловыми письмами личный почтовый аккаунт, который в прошлом году взломали хакеры. Критики Пенса сравнили этот случай со скандалом, возникшим вокруг экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая нарушила правила ведения служебной переписки.

Однако, по словам вице-президента, его действия в полной мере соответствовали законам Индианы, которые разрешают официальным лицам использовать как правительственный, так и личный электронный почтовый ящик. В Белом доме также подчеркивали, что Пенс, занимавший должность губернатора в 2013-2017 годах, не был допущен к такой же конфиденциальной информации, как Клинтон, и в любом случае сохранил всю свою переписку, а не удалил ее часть, как это сделала экс-госсекретарь.