Помощник Трампа: устранение Ким Чен Ына зависит от того, насколько это оправданно

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Устранение главы иностранного государства, как и применение военного варианта, зависит от того, насколько это оправданно. Об этом в распространенном в субботу интервью телеканалу MSNBC заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, отвечая на вопрос о том, насколько легитимно будет "убрать" лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ведущий телеканала при этом не уточнил, имеет ли он в виду убийство или отстранение Ким Чен Ына от власти. "Думаю, это зависит от юридического обоснования. Тоже самое касается военного варианта. Какова природа риска, оправдан ли он защитой вашего народа или ключевых интересов?" - сказал Макмастер.

Он также подтвердил, что в Белом доме рассматриваются все возможные ответные шаги на действия КНДР, включая военные. Макмастер, имеющий звание генерал-лейтенанта сухопутных войск, при этом заметил, что "война непредсказуема" и "невозможно предугадать, как станут разворачиваться события". Он также не стал гарантировать, что Вашингтон заранее уведомит Пекин о превентивном ударе по КНДР, если это случится. "Это будет зависеть от обстоятельств", - пояснил он.

Макмастер не стал также подтверждать информацию о том, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР уже могут достичь любой точки США. "Нет, не могу подтвердить. [Могут ли они достичь] Сан-Франциско, Питтсбурга или Вашингтона - насколько это важно, какая разница? Это очень большая угроза", - резюмировал он.

По словам Макмастера, в Пхеньяне должны сами осознать необходимость отказаться от ядерного оружия. "Вы спрашиваете, готовим ли мы превентивную войну, которая заставит Северную Корею прекратить угрожать США ядерным оружием? Президент [США Дональд Трамп] ясно сказал об этом - мы не станем с этим мириться. Если у них есть ядерное оружие, которое представляет угрозу для США - это неприемлемо с точки зрения президента. Конечно, мы должны представить все варианты, чтобы сделать это (заставить КНДР изменить политику - прим. ТАСС), включая и военный вариант", - сказал Макмастер.

Другой вопрос, продолжил он, заключается в том, хотят ли США начинать войну, "которая приведет к страданиям многих людей в Южной Корее", так как она подвергнется артиллерийским обстрелам со стороны КНДР. "Мы должны делать все, что можем, чтобы оказывать давление на этот режим, на [лидера КНДР] Ким Чен Ына, на его окружение, чтобы они поняли - денуклеаризация в их интересах", - продолжил Макмастер.

Говоря о роли Китая в этом процессе, помощник главы государства заметил, что Пекин оказывает огромное экономическое влияние на КНДР, и это было одним из ключевых пунктов прошедших переговоров Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, американская сторона пыталась убедить своих китайских партнеров в том, что КНДР сейчас представляет угрозу в том числе и для них. Однако, добавил Макмастер, в Вашингтоне готовятся и к тому, что Пекин не станет оказывать давления на Пхеньян. "Мы также должны быть готовы идти по пути, который предполагает, что Китай не помог в том объеме, в котором мы бы хотели", - сказал он.

Ситуация вокруг КНДР остается напряженной на фоне непрекращающихся ракетных испытаний, проводимых Пхеньяном. В начале июля КНДР провела запуск ракеты "Хвасон-14", заявив позднее, что успешно испытала МБР. Власти США также заявили, что КНДР, по их данным, испытала МБР. В понедельник американская телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что 30 июля США засекли новый испытательный пуск ракеты с подводной лодки КНДР.