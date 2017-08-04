Fox: КНДР через полгода может создать мощную водородную бомбу

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НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. КНДР работает над созданием мощной водородной бомбы и может завершить ее разработку уже через полгода. Об этом сообщила телекомпания Fox News.
По данным ее источника в минобороны США, бомба, над которой работает Пхеньян, потенциально может обладать гораздо большей разрушительной силой, чем атомные бомбы, сброшенные на японские города Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны. Создание такой бомбы КНДР может завершить в период от 6 до 18 месяцев, сообщил телеканалу источник. По данным телекомпании, КНДР также работает над созданием ракеты, которая может быть оснащена водородной бомбой.
Пхеньян уже заявлял об успешном испытании водородной бомбы в январе 2016 года. Однако, как отмечает телекомпания, многие эксперты тогда выразили сомнение в достоверности этой информации.
В субботу агентство ЦТАК сообщило о проведении в КНДР успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-14". Отмечалось, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота 3725 км. По данным Министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо.
Между тем, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.