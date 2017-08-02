Эксперт: КНДР может создать твердотопливную МБР к 2025 году

СЕУЛ, 2 августа. /ТАСС/. КНДР может создать твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) к 2025 году. Об этом говорится в статье сотрудника американской научной организации Aerospace Corporation Джона Шиллинга, опубликованной интернет-порталом 38 North, который специализируется на северокорейской проблематике.

"При сохранении нынешних темпов совершенствования ракетных технологий к 2025 году Пхеньян сумеет создать твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету", - отмечается в публикации.

Эксперт также пришел к выводу, что северокорейским инженерам удалось значительно снизить вес боеголовки МБР "Хвасон-14", испытанной 28 июля. "Благодаря этому была увеличена дальность полета ракеты", - подчеркивается в документе.

Сравнивая запуски ракет "Хвасон-14", осуществленные 4 и 28 июля, Шиллинг предположил, что КНДР снизила вес боеголовки с 500 до 350 кг. При этом эксперт считает, что последний запуск может быть признан неудачным. По его мнению, об этом свидетельствуют видеокадры, снятые японскими очевидцами. Шиллинг полагает, что на них запечатлен процесс распада ракеты перед приближением к поверхности моря.

Обстановка на Корейском полуострове вновь обострилась после того, как КНДР 4 и 28 июля произвела запуски межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон-14". Согласно сообщению агентства ЦТАК, дальность полета последней из них составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным Минобороны Японии, по сравнению с запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на пять минут.

По оценке южнокорейских экспертов, радиус действия северокорейской ракеты может достигать 10 тыс. км. Согласно данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.