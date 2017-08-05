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Постпред США при ООН: ужесточение санкций против КНДР - существенный, но недостаточный шаг

Международная панорама
5 августа, 22:47 дата обновления: 6 августа, 0:00 UTC+3 ТАСС

Никки Хейли поблагодарила за поддержку ограничительных мер китайскую делегацию, чья мягкая позиция по отношению к Пхеньяну ранее вызывала нарекания со стороны Вашингтона

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ТАСС, 5 августа. Вашингтон приветствует единогласное решение Совета Безопасности ООН ужесточить санкции против КНДР, однако считает эту меру недостаточной. С таким мнением по итогам голосования в Совбезе выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Новые санкции затронут третью часть экономики КНДР и станут самими жесткими мерами последнего времени. Их одобрение стало важным, но недостаточным шагом на пути решения северокорейской проблемы", - заявила дипломат, отметив, что угроза со стороны КНДР еще не устранена. Хейли поблагодарила за поддержку ограничительных мер китайскую делегацию, чья мягкая позиция по отношению к Пхеньяну ранее вызывала нарекания со стороны Вашингтона.

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"США продолжат предпринимать оборонительные меры по обеспечению собственной безопасности, а также безопасности союзников", - подытожила Хейли, потребовав усилить давление на КНДР.

По словам Хейли, новые санкции против КНДР стали "ударом под дых" руководству этой страны. По ее словам, США надеются, что северокорейское руководство "примет на заметку" решение СБ ООН и осознает, что международное сообщество в один голос высказалось против продолжения Пхеньяном ракетно-ядерной программы.

"Теперь им нужно принять решение. Сегодня мы нанесли удар под дых Северной Корее. Теперь они могут либо быть осторожными и сказать: "Хорошо, давайте перестанем, давайте начнем вести себя ответственно и будем искать другие пути [решения ситуации]", либо они могут продолжать делать то, что они делают, и международное сообщество продолжит реагировать", - сказала дипломат.

В субботу СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. Россия неоднократно предостерегала от введения чрезмерно жестких рестрикций в отношении КНДР, подчеркивая, что они не должны привести к удушению страны и ее народа.

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Персоны
Хейли, Никки
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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