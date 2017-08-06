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Абэ: Япония будет сотрудничать с КНР и РФ для соблюдения резолюций по КНДР

Международная панорама
6 августа, 5:15 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 6, августа. /ТАСС

По словам японского премьера, Токио требует от Пхеньяна конкретных шагов по решению ракетно-ядерной программы и проблеме похищенных граждан Японии

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ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Японии будет тесно сотрудничать с США, Республикой Корея, Китаем и Россией для соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР. Об этом говорится в воскресном заявлении премьер-министра Синдзо Абэ по случаю очередного ужесточения санкционного режима против Пхеньяна.

"Правительство Японии как страны - члена Совета Безопасности ООН продолжит обеспечивать эффективность серии резолюций СБ ООН [по КНДР], поддерживая тесное сотрудничество с такими странами, как в первую очередь США и Южная Корея, а также работая тесно с Китаем и Россией", - говорится в заявлении.

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Кроме того, Абэ подчеркнул, что Токио, придерживаясь принципов "диалога и давления" и "действия за действие", требует от Пхеньяна конкретных шагов, направленных на разрешение таких вопросов, как ракетно-ядерная программа КНДР, а также проблема похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.

В отдельном заявлении главы МИД Японии Таро Коно отмечается базовая позиция Токио по северокорейскому вопросу, согласно которой ядерные испытания и ракетные запуски КНДР являются абсолютно неприемлемыми, а недавние запуски межконтинентальных баллистических ракет показывают, что угроза КНДР Японии и всему миру стала еще более серьезной. Кроме того, глава МИД отметил, что принятая резолюция СБ ООН включает важные меры, которые "еще больше ужесточают контроль за потоком людей, материалов и денег в Северную Корею, а также сокращают источники иностранной валюты".

Между тем генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в воскресном эфире местного телевидения отметил, что с учетом поддержки Китая и России новая резолюция СБ ООН стала особенно жесткой. "Это будет большой удар по Северной Корее", - сказал он.

Новая жесткая резолюция

СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточив санкции в отношении КНДР в ответ на проведенные страной в июле ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.

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В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. Кроме того, в соответствии с документом, странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Исключением станут лишь "случаи крайней необходимости".

Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. Как сообщило ранее агентство Рейтер, по подсчетам американской стороны, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.

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Абэ, Синдзо
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