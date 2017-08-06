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Минюст США: власти не будут преследовать журналистов за использование утечек

Международная панорама
6 августа, 18:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, августа. /ТАСС

Первый замминистра юстиции Род Розенстайн уточнил, что привлечение работников СМИ к ответственности в принципе не исключается, но лишь в том случае, если имело место намеренное нарушение закона

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ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции США не собирается преследовать журналистов за использование утечек, за исключением случаев нарушения закона со стороны прессы. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу Fox News заявил первый замминистра юстиции Род Розенстайн.

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"Мы боремся с теми, кто сливает информацию, а не с журналистами. Мы ищем людей, совершивших преступление <...> Мы не преследуем журналистов за то, что они делают свою работу", - сказал он. При этом Розенстайн уточнил, что привлечение работников СМИ к ответственности в принципе не исключается, но лишь в том случае, если имело место намеренное нарушение закона.

"Говоря в целом, репортеры, публикующие информацию, не совершают преступление, но при определенных обстоятельствах это может случиться. Я бы не стал исключать случаев, когда репортеры целенаправленно нарушают закон", - отметил замглавы ведомства.

В минувшую пятницу министр юстиции США, генеральный прокурор Джефф Сешнс сообщил, что за период работы администрации президента США Дональда Трампа власти предъявили обвинения в организации утечек информации уже четырем чиновникам, а число открытых дел, связанных с утечками, с января утроилось. Кроме того, отметил министр, в его ведомстве идет рассмотрение вопроса о выдаче повесток журналистам для дачи показаний, так как сами следователи и прокуроры считают это весьма эффективной мерой. Сам Трамп в свою очередь в субботу в своем Twitter приветствовал усилия, предпринимаемые главой минюста.

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