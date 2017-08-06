Трамп приветствовал усилия Сешнса по борьбе с утечками

Болт: неуважительно говорить, что результаты в беге на 100 м упали из-за допинг-контроляСпорт 6 августа, 3:45
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта с одним из худших результатов на ЧМСпорт 6 августа, 2:53
"Удар под дых": США добились ужесточения санкций СБ ООН против КНДРМеждународная панорама 6 августа, 2:52
Япония почтила минутой молчания память жертв атомной бомбардировки ХиросимыОбщество 6 августа, 2:29
Коулман: Болт поднял спринтерский бег на совершенно новый уровеньСпорт 6 августа, 2:21
Гэтлин: Болт сказал, что я не заслуживаю свиста в свой адресСпорт 6 августа, 2:00
Эксперт: после ухода Болта явного фаворита в спринтерском беге не будетСпорт 6 августа, 1:29
Болт рассказал, что не смог выложиться в концовке забега на 100 м на ЧМСпорт 6 августа, 1:22
Российская теннисистка Макарова вышла в финал турнира WTA в ВашингтонеСпорт 6 августа, 1:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу на своей странице в Twitter приветствовал усилия министра юстиции страны, генерального прокурора (ГП) Джеффа Сешнса по борьбе с утечками внутренней информации во властных структурах. Ранее Сешнс сообщил о рассмотрении возможности вызывать журналистов повестками.
"После многих лет, на протяжении которых в Вашингтоне происходили утечки, здорово видеть, как ГП предпринимает действия. За национальную безопасность, чем сильнее, тем лучше!" - написал американский лидер.
After many years of LEAKS going on in Washington, it is great to see the A.G. taking action! For National Security, the tougher the better!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2017
Утечки, касающиеся "внутренней кухни" нынешней администрации - проблема, которая, как недавно выразилась старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй, "злит людей", работающих в Белом доме, "начиная с президента и вице-президента". Сам Трамп регулярно критикует прессу за использование неофициальной информации.
В минувшую пятницу Сешнс на пресс-конференции объявил, что за период работы администрации Трампа власти предъявили обвинения в организации утечек информации уже четырем чиновникам. "С января министерство увеличило более чем в три раза число открытых дел по утечкам по сравнению с тем числом, которое было в конце [периода работы] прошлой администрации", - сказал он. Кроме того, отметил министр, в его ведомстве идет рассмотрение вопроса о выдаче повесток журналистам, так как сами следователи и прокуроры считают это весьма эффективной мерой.
"Мы уважаем роль прессы и будем ее уважать, но она не может быть неограниченной. Они [журналисты] не могут публиковать ложь безнаказанно. Нам нужно сбалансировать роль прессы с защитой национальной безопасности и жизней тех, кто служит в разведсообществе, в вооруженных силах", - резюмировал Сешнс.