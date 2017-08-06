Трамп приветствовал усилия Сешнса по борьбе с утечками

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу на своей странице в Twitter приветствовал усилия министра юстиции страны, генерального прокурора (ГП) Джеффа Сешнса по борьбе с утечками внутренней информации во властных структурах. Ранее Сешнс сообщил о рассмотрении возможности вызывать журналистов повестками.

"После многих лет, на протяжении которых в Вашингтоне происходили утечки, здорово видеть, как ГП предпринимает действия. За национальную безопасность, чем сильнее, тем лучше!" - написал американский лидер.

After many years of LEAKS going on in Washington, it is great to see the A.G. taking action! For National Security, the tougher the better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2017

Утечки, касающиеся "внутренней кухни" нынешней администрации - проблема, которая, как недавно выразилась старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй, "злит людей", работающих в Белом доме, "начиная с президента и вице-президента". Сам Трамп регулярно критикует прессу за использование неофициальной информации.

В минувшую пятницу Сешнс на пресс-конференции объявил, что за период работы администрации Трампа власти предъявили обвинения в организации утечек информации уже четырем чиновникам. "С января министерство увеличило более чем в три раза число открытых дел по утечкам по сравнению с тем числом, которое было в конце [периода работы] прошлой администрации", - сказал он. Кроме того, отметил министр, в его ведомстве идет рассмотрение вопроса о выдаче повесток журналистам, так как сами следователи и прокуроры считают это весьма эффективной мерой.

"Мы уважаем роль прессы и будем ее уважать, но она не может быть неограниченной. Они [журналисты] не могут публиковать ложь безнаказанно. Нам нужно сбалансировать роль прессы с защитой национальной безопасности и жизней тех, кто служит в разведсообществе, в вооруженных силах", - резюмировал Сешнс.