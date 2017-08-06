Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп приветствовал усилия Сешнса по борьбе с утечками

Международная панорама
6 августа, 3:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, августа. /ТАСС

Ранее глава минюста США сообщил, что за период работы администрации Трампа власти предъявили обвинения в организации утечек информации уже четырем чиновникам

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу на своей странице в Twitter приветствовал усилия министра юстиции страны, генерального прокурора (ГП) Джеффа Сешнса по борьбе с утечками внутренней информации во властных структурах. Ранее Сешнс сообщил о рассмотрении возможности вызывать журналистов повестками.

"После многих лет, на протяжении которых в Вашингтоне происходили утечки, здорово видеть, как ГП предпринимает действия. За национальную безопасность, чем сильнее, тем лучше!" - написал американский лидер.

Утечки, касающиеся "внутренней кухни" нынешней администрации - проблема, которая, как недавно выразилась старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй, "злит людей", работающих в Белом доме, "начиная с президента и вице-президента". Сам Трамп регулярно критикует прессу за использование неофициальной информации.

Смотрите также
Белый дом

Все смешалось в Белом доме: перестановки в администрации Трампа

В минувшую пятницу Сешнс на пресс-конференции объявил, что за период работы администрации Трампа власти предъявили обвинения в организации утечек информации уже четырем чиновникам. "С января министерство увеличило более чем в три раза число открытых дел по утечкам по сравнению с тем числом, которое было в конце [периода работы] прошлой администрации", - сказал он. Кроме того, отметил министр, в его ведомстве идет рассмотрение вопроса о выдаче повесток журналистам, так как сами следователи и прокуроры считают это весьма эффективной мерой.

"Мы уважаем роль прессы и будем ее уважать, но она не может быть неограниченной. Они [журналисты] не могут публиковать ложь безнаказанно. Нам нужно сбалансировать роль прессы с защитой национальной безопасности и жизней тех, кто служит в разведсообществе, в вооруженных силах", - резюмировал Сешнс.

Смотрите также

Власти США предъявили обвинения четырем чиновникам в организации утечек

В Белом доме могут начать использовать детектор лжи для борьбы с утечками

СМИ: критики Трампа признают, что организаторы утечек из Белого дома зашли слишком далеко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Ситуация вокруг главы минюста США
Персоны
Сешнс, Джефф Трамп, Дональд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Удар под дых": США добились ужесточения санкций СБ ООН против КНДР
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
Усэйн Болт вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в беге на 100 метров
4
В кабмине ФРГ призвали воздержаться от дискуссий о статусе Крыма
5
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
6
Железнодорожную арку Крымского моста начали готовить к погрузке на плавсистему
7
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта с одним из худших результатов на ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама