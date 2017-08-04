В Белом доме могут начать использовать детектор лжи для борьбы с утечками

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ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй в пятницу не исключила, что для выявления в Белом доме сотрудников, передающих СМИ различные закрытые сведения, может быть использован детектор лжи.
"Может быть, да, а может быть, нет. Есть много различных способов определить, от кого исходит утечка. Это, правда, злит людей, которые пришли сюда работать, начиная с президента и вице-президента", - сказала она в интервью телеканалу Fox News. При этом Конуэй подчеркнула, что утечки данных могут нанести вред национальной безопасности.
В четверг газета The Washington Post опубликовала расшифровки телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Мексики Энрике Пеньей Ньето и премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом. "Слив телефонных разговоров нашего президента с другими главами государств не что иное, как национальный позор", - подчеркнула советник Трампа.