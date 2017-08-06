ВС Венесуэлы: нападение на военную базу совершили гражданские лица

ТАСС, 6 августа. Нападение на военную базу в венесуэльском городе Валенсия совершили гражданские лица в военной форме. Об этом говорится в заявлении Вооруженных сил Венесуэлы, опубликованном в воскресенье на сайте Министерства связи и информации республики.

"Этот акт был исполнен группой гражданских лиц, одетых в военную форму, и дезертировавшим старшим лейтенантом", - говорится в документе, подписанном министром обороны Владимиром Падрино Лопесом.

Согласно информации военных, "часть группы смогла похитить несколько единиц оружия". "Силы безопасности республики ведут их активных поиск", - подчеркивается в заявлении.

Пропагандистское шоу

В документе также отмечается, что "террористическая операция включала распространение видеозаписи, записанной военнослужащим, который три года назад был уволен из ВС за предательство родины и мятеж". По данным венесуэльских властей, он бежал из страны и скрывался в США.

Как считают ВС, нападение на военную базу является "не более чем пропагандистским шоу", направленным на дестабилизацию ситуации в стране. "Задержанные признались, что были наняты в штатах Сулия, Лара и Яракуй активистами крайне правых сил Венесуэлы, связанными с иностранными правительствами", - отмечается в заявлении.

Ранее заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и член Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо сообщил, что на военную базу Фуэрте Парамакай совершено террористическое нападение. Подтвержденных данных о погибших и пострадавших на данный момент нет.

На выложенной за несколько часов до нападения в интернет видеозаписи видно, как человек в военной форме, представившийся капитаном Хуаном Кагуарипано, утверждает, что группа военнослужащих приняла решение выступить против правительства президента Николаса Мадуро.