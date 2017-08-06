В Белом доме не считают вероятной военную интервенцию в Венесуэлу

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ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил телеканалу MSNBC, что не считает возможной военную интервенцию в Венесуэлу со стороны другого государства.
"Нет, не думаю", - сказал он в интервью, распространенном в субботу. "Полагаю, нам всем нужно выступить вместе и заявить о необходимости защиты прав и безопасности народа Венесуэлы", - добавил Макмастер.
По его словам, "в Венесуэле демократии больше нет", а появление Конституционной ассамблеи (КА) стало "поворотным моментом и трагедией для венесуэльского народа". "Мы намерены работать с партнерами в регионе и работать на благо народа Венесуэлы", - добавил помощник президента.
Макмастер подчеркнул, что происходящее в этой латиноамериканской стране может иметь "серьезные последствия для безопасности региона". "Мы знаем, что [президент Венесуэлы Николас] Мадуро получает значительную поддержку от Кубы. У него также есть россияне и китайцы, поддерживающие этот терпящий крах режим", - резюмировал он.
С апреля в Венесуэле идут акции протеста против действий правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.
Несмотря на давление международного сообщества и акции протеста в стране, венесуэльские власти 30 июля провели выборы в КА. Находящаяся под контролем оппозиции Национальная ассамблея выступала категорически против ее созыва. КА может реформировать систему государственного управления и изменить основной закон Венесуэлы.