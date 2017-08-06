Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Белом доме не считают вероятной военную интервенцию в Венесуэлу

Международная панорама
6 августа, 0:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, августа. /ТАСС

В Венесуэле демократии больше нет, считает помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил телеканалу MSNBC, что не считает возможной военную интервенцию в Венесуэлу со стороны другого государства.

"Нет, не думаю", - сказал он в интервью, распространенном в субботу. "Полагаю, нам всем нужно выступить вместе и заявить о необходимости защиты прав и безопасности народа Венесуэлы", - добавил Макмастер.

Смотрите также

Политический кризис в Венесуэле в 2015-2017 гг. Досье

По его словам, "в Венесуэле демократии больше нет", а появление Конституционной ассамблеи (КА) стало "поворотным моментом и трагедией для венесуэльского народа". "Мы намерены работать с партнерами в регионе и работать на благо народа Венесуэлы", - добавил помощник президента.

Макмастер подчеркнул, что происходящее в этой латиноамериканской стране может иметь "серьезные последствия для безопасности региона". "Мы знаем, что [президент Венесуэлы Николас] Мадуро получает значительную поддержку от Кубы. У него также есть россияне и китайцы, поддерживающие этот терпящий крах режим", - резюмировал он.

С апреля в Венесуэле идут акции протеста против действий правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

Несмотря на давление международного сообщества и акции протеста в стране, венесуэльские власти 30 июля провели выборы в КА. Находящаяся под контролем оппозиции Национальная ассамблея выступала категорически против ее созыва. КА может реформировать систему государственного управления и изменить основной закон Венесуэлы.

Смотрите также

Мадуро заявил,что Венесуэлу невозможно выгнать из МЕРКОСУР

Генпрокурор Венесуэлы отказалась признавать решение о своей отставке

Президент Колумбии назвал диктаторским решение об отставке генпрокурора Венесуэлы

Верховный суд Венесуэлы отправил в отставку генерального прокурора

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мадуро, Николас Макмастер, Герберт
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Куба Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира
2
На украинско-польской границе СБУ и Погранслужба ведут поиски Саакашвили
3
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
Сирийские войска окружают банды террористов в городе Эс-Сухна в 70 км от Пальмиры
6
Источник: неизвестный застрелил в Москве гендиректора "Океанариума" в "Крокус Сити"
7
Железнодорожную арку Крымского моста начали готовить к погрузке на плавсистему
Темы дня
Новости партнеров
Реклама