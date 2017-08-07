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В Конгрессе США хотят взять в Лондоне показания у автора "досье" на Трампа

Международная панорама
7 августа, 1:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, августа. /ТАСС

Президент США ранее назвал досье о якобы осуществлявшемся Москвой сборе компромата на него фальшивкой

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НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Члены спецкомитета по разведке Палаты представителей США намерены вызвать для дачи показаний бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, который считается одним из авторов так называемого секретного досье о якобы осуществлявшемся Москвой сборе компромата на Дональда Трампа до его избрания президентом США. В крайнем случае сенаторы готовы взять показания у Стила в Лондоне, сообщил в воскресенье в эфире телекомпании ABC старший демократ данного комитета нижней палаты Конгресса Адам Шифф (от штата Калифорния).

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Шифф заверил, что ему ничего не известно о предполагаемой поездке конгрессмена Майкла Конуэя (от штата Техас) и еще одного республиканца из состава спецкомитета в Лондон для встречи с бывшим сотрудником британской внешней разведки (МИ-6) Стилом. "Я не в курсе этого. И мне кажется, что Конуэй тоже об этом не подозревает. Реальность, однако, такова, что мы хотим встретиться со Стилом", - подтвердил демократ.

"Если он [Стил] не желает ехать, то мы с Конуэем будет только рады съездить в Лондон, чтобы поговорить с ним", - добавил Шифф. По сведениям CNN, спецкомитет по разведке Сената уже подготовил письмо с приглашением британца в Вашингтон. Этот вызов подлежит согласованию со всеми членами комитета.

В январе CNN со ссылкой на сведения, полученные от должностных лиц США, сообщила, что на спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей тогда еще избранного президента Трампа. Американский ресурс BuzzFeed выложил в интернет все 35 страниц этого документа. Трамп назвал тему досье и соответствующие публикации фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм.

Впоследствии газета The Wall Street Journal выяснила, что сбором компрометирующих сведений на Трампа занималась лондонская фирма Orbis Business Intelligence, в которой работают бывшие сотрудники британских спецслужб. По сведениям издания, компанию возглавляют Кристофер Стил и Кристофер Борроуз. Стил, опасаясь огласки, на некоторое время скрылся, но позднее объявился и сообщил, что не поедет в США. По данным телекомпании ABC, экс-разведчик боится мести Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят подобного внимания. По его словам, это уже не первая фальшивка, тем более достаточно низкопробная.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
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