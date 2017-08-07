Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Польши: никакие международные законы не защищают советские памятники

Международная панорама
7 августа, 2:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

При этом, как заявил Витольд Ващиковский в интервью газете "Коммерсантъ", если речь идет о памятниках на кладбище, то они находятся под защитой

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Памятники советским воинам не защищены от сноса никакими международными законами, считает министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Смотрите также
Монумент "Воин-освободитель" в Трептов-парке, Берлин

Памятники советским воинам в Европе. Досье

"Еще раз: никакие международные законы или двусторонние соглашения не защищают подобные памятники", - заявил польский министр в интервью газете "Коммерсантъ". При этом Ващиковский подчеркнул, что "если это памятники на кладбище, то они под защитой". "Если нет, то почему мы должны их ценить?" - добавил он.

Сейм Польши 22 июня проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. Президент Польши Анджей Дуда 17 июля этого года утвердил изменения в закон.

МИД РФ назвал это решение сознательной провокацией и заявил, что у него будут последствия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с советскими памятниками в Польше
Персоны
Дуда, Анджей Ващиковский, Витольд
Страны
Россия Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Зеленограде во время массовой драки погиб один человек
2
На востоке Москвы иномарка столкнулась с полицейским автомобилем
3
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
4
Саакашвили заявил, что намерен легально вернуться на Украину
5
В Италии открыли памятник геройски погибшему в Сирии Александру Прохоренко
6
Глава минэнерго Украины: американский уголь устроил Киев по цене и качеству
7
Тайфун "Нору" поменял направление и не угрожает Приморью
Темы дня
Новости партнеров
Реклама