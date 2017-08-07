Глава МИД Польши: никакие международные законы не защищают советские памятники

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Памятники советским воинам не защищены от сноса никакими международными законами, считает министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

"Еще раз: никакие международные законы или двусторонние соглашения не защищают подобные памятники", - заявил польский министр в интервью газете "Коммерсантъ". При этом Ващиковский подчеркнул, что "если это памятники на кладбище, то они под защитой". "Если нет, то почему мы должны их ценить?" - добавил он.

Сейм Польши 22 июня проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. Президент Польши Анджей Дуда 17 июля этого года утвердил изменения в закон.

МИД РФ назвал это решение сознательной провокацией и заявил, что у него будут последствия.