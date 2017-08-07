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Президент Республики Корея хочет переговорить по телефону с Трампом

Международная панорама
7 августа, 2:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, августа. /ТАСС

В Белом доме пообещали предоставить заявление по итогам этой беседы

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ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в воскресенье вечером запросил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Президент Южной Кореи попросил о телефонном разговоре с президентом Трампом этим вечером", - сказал он. В Белом доме также пообещали предоставить заявление по итогам этой беседы.

В субботу Совет Безопасности ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Трамп, Дональд
Страны
США Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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