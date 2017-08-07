Президент Республики Корея хочет переговорить по телефону с Трампом

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ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в воскресенье вечером запросил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам представитель Белого дома.
"Президент Южной Кореи попросил о телефонном разговоре с президентом Трампом этим вечером", - сказал он. В Белом доме также пообещали предоставить заявление по итогам этой беседы.
В субботу Совет Безопасности ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР.