Президент Республики Корея хочет переговорить по телефону с Трампом

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в воскресенье вечером запросил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Президент Южной Кореи попросил о телефонном разговоре с президентом Трампом этим вечером", - сказал он. В Белом доме также пообещали предоставить заявление по итогам этой беседы.

В субботу Совет Безопасности ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР.