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Лидеры США и Республики Корея обсудили голосование в СБ ООН по санкциям против КНДР

Международная панорама
7 августа, 4:59 дата обновления: 7 августа, 5:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, августа. /ТАСС

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вечером в воскресенье провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, лидеры обсудили принятие в Совете Безопасности ООН резолюции об ужесточении санкционного режима в отношении КНДР. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

"Только что завершил разговор с президентом Южной Кореи Мун [Чже Ином]. Очень рад и впечатлен голосованием в ООН по санкциям против Северной Кореи 15-ю голосами "за", - написал Трамп, не уточнив, идет ли речь о его позиции или лидера Республики Корея.

Совет Безопасности ООН в субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.

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В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий (СП) с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. Кроме того, в соответствии с документом, странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Исключением станут лишь "случаи крайней необходимости".

Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. Как сообщило ранее агентство Reuters, по подсчетам американской стороны, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Трамп, Дональд
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США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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