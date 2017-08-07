КНДР назвала санкции Совбеза ООН нарушением своего суверенитета

Суд оправдал экс-директора автозавода на Урале по делу о мошенничестве на 1,2 млрд рублейНовости Урала 7 августа, 10:07
Шарапова получила "уайлд-кард" на участие в турнире WTA в ПекинеСпорт 7 августа, 10:06
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарадОбщество 7 августа, 10:06
Лавров призвал все стороны на Корейском полуострове проявить максимальную сдержанностьПолитика 7 августа, 10:03
Макарова поднялась на 35-е место в чемпионской гонке WTAСпорт 7 августа, 9:57
Калинин заявил, что два года в НХЛ были для него тяжелыми в эмоциональном планеСпорт 7 августа, 9:43
Путин назвал Ротару душевно щедрым человеком и подлинной звездой эстрадыКультура 7 августа, 9:42
Президент ПСЖ сообщил, что три года планировал переход НеймараСпорт 7 августа, 9:41
Макарова поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA, Шарапова - на 22Спорт 7 августа, 9:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 7 августа. КНДР заявила, что новые санкции Совета Безопасности ООН в ее отношении являются нарушением суверенитета страны. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление, распространенное государственным новостным агентством ЦТАК.
В заявлении также говорится, что Пхеньян не начнет переговоры по поводу своего ядерного оружия до тех пор, пока США продолжают враждебную политику в отношении КНДР.
Совет Безопасности ООН в субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.