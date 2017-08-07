КНДР назвала санкции Совбеза ООН нарушением своего суверенитета

ТАСС, 7 августа. КНДР заявила, что новые санкции Совета Безопасности ООН в ее отношении являются нарушением суверенитета страны. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление, распространенное государственным новостным агентством ЦТАК.

В заявлении также говорится, что Пхеньян не начнет переговоры по поводу своего ядерного оружия до тех пор, пока США продолжают враждебную политику в отношении КНДР.

Совет Безопасности ООН в субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.