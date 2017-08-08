Президент Египта призвал Катар ответить на вопросы, беспокоящие арабский "квартет"

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КАИР, 8 августа. /ТАСС/. Катар должен ответить на представленные ему Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом требования. Об этом, как говорится в распространенном во вторник заявлении канцелярии главы египетского государства, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом, которая состоялась в Каире.
"Катар должен ответить на все вопросы, которые беспокоят четыре арабских государства", - отметил ас-Сиси.
Он также выразил поддержку посреднической миссии эмира Кувейта в урегулировании кризиса вокруг Катара, указав, что эта деятельность направлена "на восстановление и укрепление арабских рядов".
Отмечается, что глава МИД эмирата передал президенту Египта личное послание главы Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль- Джабера ас-Сабаха.
Кувейтская делегация до визита в Каир уже побывала в Саудовской Аравии. Из Египта глава МИД Кувейта отправится в Оман, ОАЭ и Бахрейн.
5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В свою очередь власти Катара выразили сожаление и назвали решения арабских соседей необоснованными. Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Дохе, однако стороны до сих пор не пришли к взаимоприемлемому решению.