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СМИ: США могут заменить военнослужащих в Афганистане сотрудниками частных военных компаний

Международная панорама
9 августа, 1:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, августа. /ТАСС

По словам основателя военный фирмы Blackwater Эрика Принса, также Вашингтон может привлечь частную военную авиацию в количестве 90 самолетов

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ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Белый дом активно рассматривает вопрос о привлечении частных военных компаний (ЧВК) для проведения подготовки и оказания поддержки военнослужащим Афганистана, чем сейчас занимается кадровый состав американских вооруженных сил. Об этом газете USA Today сообщил основатель одной из крупнейших в мире военных фирм Blackwater Эрик Принс.

По словам Принса, согласно рассматриваемому администрацией США плану, консультировать и помогать афганским военным будут 5,5 тыс. работающих по контракту сотрудников ЧВК, которые сами в основном имеют за плечами опыт службы в войсках спецназначения. Помимо этого, для прикрытия с воздуха проводимых армией Афганистана операций могут привлечь частную военную авиацию в количестве порядка 90 самолетов.

"Традиционный военный подход в Афганистане не работает, какой бы период вы не взяли. Может быть, [он не работал] и на протяжении всех 16 лет", - сказал Принс. Он уточнил, что реализация плана обойдется в $10 млрд в год, при том, что в оборонном бюджете на этот год на кампанию в Афганистане заложено $40 млрд.

Эта инициатива, по данным USA Today, вызвала споры в Белом доме. Помощник президента США по национальной безопасности, генерал-лейтенант сухопутных войск Герберт Макмастер и министр обороны Джеймс Мэттис высказали свои опасения насчет использования ЧВК, тогда как главный политстратег нынешней администрации Стивен Бэннон более благосклонен к идее направить в Афганистан частных подрядчиков.

На данный момент в Афганистане находятся 8,4 тыс. американских военнослужащих.

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Персоны
Бэннон, Стивен Мэттис, Джеймс Макмастер, Герберт
Страны
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