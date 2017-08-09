Защита готова оспорить в ЕСПЧ арест украинского журналиста

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Защита украинского журналиста Василия Муравицкого, подозреваемого в государственной измене, допускает обжалование ареста своего подзащитного в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом во вторник заявил адвокат Муравицкого Андрей Гожий.

"Поскольку дело политическое во всех отношениях, если будет отказ в удовлетворении апелляции, то мы будем готовить обращение в Европейский суд по правам человека", - сказал Гожий изданию "Украинские новости".

По его словам, дата рассмотрения апелляции еще не назначена. Гожий сообщил, что полноценно приступил к делу только 8 августа, и апелляцию на арест Муравицкого подавал его государственный адвокат.

Гожий уверен, что юридические позиции Муравицкого очень сильны, но в дело может вмешаться политическая составляющая. "Если бы мы говорили об области права, мы могли бы строить какие-то перспективы. Я думаю, что в любой европейской стране, это дело "не прожило" бы и недели. Но это дело из области права изъято и "поднято" в область политики и информационной войны", - уточнил защитник.

За журналиста заступились в ОП РФ

Ранее глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, журналист Евгений Примаков направил обращение в ряд международных организаций с призывом содействовать честному расследованию дела украинского журналиста Василия Муравицкого, обвиненного в госизмене, и его освобождению.

"Призываю к честному расследованию, немедленному освобождению господина Муравицкого, немедленному прекращению репрессий в адрес прессы на Украине, к обеспечению свободного доступа к информации и либерализации сотрудничества наших украинских коллег с российскими средствами массовой информации", - говорится в обращении, фрагменты которого опубликованы на сайте Общественной палаты.

В заявлении отмечается, что "западные коллеги часто называют Украину успешной в деле обеспечения свободы слова страной". "Надеюсь, что эти заявления - не просто слова, и западные медиа сделают что-то, чтобы помочь нашим коллегам на Украине свободно и безопасно выполнять свою работу", - подчеркивается в тексте.

По мнению Примакова, уголовное преследование Муравицкого является нарушением свободы слова. "Это явно демонстрирует, что на Украине установилось полицейское государство и цензура. Многие коллеги господина Муравицкого в российских СМИ обеспокоены вопросом его безопасности, так как методы Службы безопасности Украины известны своей жестокостью, что неоднократно было подтверждено многими инспекционными миссиями ОБСЕ, Amnesty International и других организаций", - приводятся на сайте ОП слова Примакова.

СБУ предполагает сотрудничество с российскими СМИ

Житомирский журналист Василий Муравицкий был задержан Службой безопасности Украины 1 августа. 2 августа Королевский районный суд Житомира арестовал его по подозрению в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины, разжигании национальной розни и создании террористической группы. За данные преступления Уголовный кодекс страны предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

МИД России заявил, что задержание журналиста "за предполагаемое сотрудничество с российскими СМИ и распространение якобы пророссийских материалов" свидетельствует о возврате Украины к худшим тоталитарным практикам подавления инакомыслия. Василий Муравицкий - украинский журналист, публицист, с 2011 года был главным редактором газеты молодежной организации Компартии Украины "Новая волна", публиковался на сайте ресурса "Украина.ру".