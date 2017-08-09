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Япония и США изучат возможности КНДР оснащать ракеты ядерными боеголовками

Международная панорама
9 августа, 7:36 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 9, августа. /ТАСС

Ранее The Washington Post со ссылкой на доклад американских разведслужб сообщило, что КНДР удалось произвести ядерные боеголовки, которые могут быть установлены на баллистические ракеты

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ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Япония совместно с США проведет анализ возможностей КНДР, которая, согласно сообщениям газеты The Washington Post, смогла разработать ядерные боеголовки для установки на баллистические ракеты. Об этом заявил в среду журналистам японский министр обороны Ицунори Онодэра.

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"Нет сомнений в том, что это новый уровень угрозы. Существует ряд докладов, согласно которым ракеты Северной Кореи могут достичь материковой части [США], а ее технологии миниатюризации ядерного оружия прогрессируют. Нам необходимо провести дополнительный анализ текущего уровня разработок вооружений в Северной Корее совместно с США", - сказал он.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на доклад американских разведслужб сообщило, что КНДР удалось произвести ядерные боеголовки, которые могут быть установлены на баллистические ракеты, в том числе межконтинентальные.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития северокорейской ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытание баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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