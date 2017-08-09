Слона едят по кусочкам: президент ЮАР теряет поддержку собственной партии

Президент ЮАР Джейкоб Зума исполнил победоносную зулусскую песню и даже станцевал в честь провала голосования в Национальной ассамблее, которое состоялось во вторник. "Они стараются, но у них ничего не получается", сказал Зума своим сторонникам. Тем не менее за его отставку проголосовало 177 из 400 парламентариев, в том числе члены правящего Африканского национального конгресса (АНК). ТАСС рассказывает о том, почему очередной провал вотума недоверия — пиррова победа для Зумы.

ТАСС/Reuters

Тайное становится явным

Изначально планировалось, что голосование в Национальной ассамблее ЮАР должно было быть открытым, но оппозицию это совсем не устраивало. Чтобы получить добро на тайное голосование, она обратилась в Конституционный суд страны. Так, после одобрения судом, парламентарии ЮАР впервые смогли изъявить свою волю, не раскрывая свое имя.

Учитывая, что оппозиция уже не раз открыто голосовала за отставку Зумы, на первый взгляд, кажется странным ее стремление к тайному голосованию. Однако просьба оппозиции объясняется тем, что фактически парламент контролируется Африканским национальным конгрессом. У АНК 249 мест в нижней палате из 400, у крупнейшей оппозиционной партии — представляющего интересы белого меньшинства Демократического альянса (ДА) — лишь 89. Поэтому для оппозиции единственный шанс сместить Зуму — заручиться поддержкой хотя бы части его партии. А открыто голосовать против своего лидера, будучи членом АНК, мало кто бы решился.

После подсчета голосов оказалось, что за отстранение Зумы проголосовало 177 человек. У оппозиции — всего 151 мандат. Это означает, что 26 депутатов АНК "предали" своего лидера, а до необходимого для утверждения вотума простого большинства (201 голос) не хватило лишь 24 голоса.

Закаленный Зума

Джейкоб Зума — политический долгожитель ЮАР. Лидером АНК, который в 1990-х годах возглавлял сам Нельсон Мандела, он стал ровно 10 лет назад. Президентом Зума стал в 2009 году и был переизбран на второй срок в 2014-ом. Все эти годы он успешно отбивался от нападок оппозиции и выдержал почти десяток вотумов недоверия.

Последнее голосование было инициировано в связи с мартовскими перестановками в правительстве, которые якобы были проведены с подачи семьи Гупта — олигархов индийского происхождения, имеющих интересы в сфере авиаперевозок, IT, энергетики и СМИ.

Поводы для предыдущих голосований с 2010 года потрясают своим разнообразием. В 2010 году Зуму обвиняли в наличии внебрачного ребенка. За отстранение тогда проголосовало лишь 84 депутата.

В 2015 году "под прицел" оппозиции попал скандал с нецелевым расходованием бюджетных средств в ходе реконструкции частной резиденции Зумы. За отставку президента проголосовало уже 113 парламентариев.

В том же году Зуму обвинили в "нарушении национального законодательства" после того, как президент Судана Омар аль-Башир, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, посетил ЮАР и беспрепятственно покинул страну.

Не помогли сместить "тефлонового президента" ни многочисленные обвинения в коррупции, ни повторные обвинения в связях с семьей Гупта. За отставку голосовало не более 25% Национальной ассамблеи.

Яркие заявления

Главный координатор фракции оппозиционного Демократического альянса Джон Стинхузен заявил, что результаты августовского вотума недоверия — "смертельная рана для Зумы". Стинхузен поясняет, что "фальшивый фасад единства правящей партии" теперь разрушен.

Еще один представитель оппозиции, Джулиус Малема, лидер "Борцов за экономическую свободу", вспомнил старую африканскую пословицу, которой объяснил политику оппозиции в отношении президента.

Если вы хотите съесть слона, это нужно делать по кусочкам Джулиус Малема лидер "Борцов за экономическую свободу" ЮАР

Конечно же, на фоне таких заявлений АНК не могла стоять в стороне. Накануне голосования партия Зумы распространила заявление, в котором сравнила поддержку вотума с "ударом ядерной бомбой" по ЮАР.

Молодежная лига АНК, в свою очередь, призвала демократические силы Южной Африки к исполнению "революционного долга" и восстанию "против попытки устроить дворцовый переворот".

Вскоре после объявления результатов голосования лидер Демократического альянса Ммуси Маймане призвал к роспуску парламента в связи с тем, что "АНК утратил доверие большинства южноафриканцев".

Нам нужно новое правительство и новое начало, сейчас! Ммуси Маймане лидер Демократического альянса ЮАР

Тем временем президентский срок Джейкоба Зумы истекает лишь в мае 2019 года, а сам президент покидать свой пост досрочно не собирается.

Александр Мосесов