Германия призвала Россию и Китай удержать КНДР от дальнейшей эскалации

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Официальный Берлин считает, что Москва и Пекин должны удержать власти Северной Кореи от дальнейшей эскалации.

Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Для правительства важно избежать эскалации и добиться урегулирования конфликта мирным путем, - сказала она. - Здесь особо важна роль России и Китая". По ее словам, Москва и Пекин должны "сделать все, что в их силах, чтобы удержать КНДР от дальнейшей эскалации".

Комментируя комментарии из Вашингтона и Пхеньяна, Деммер заметила, что, по ее мнению, "без ядерного вооружения КНДР не было бы и заявлений [президента США Дональда] Трампа".

Во вторник Трамп заявил журналистам, что Северной Корее не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Агентство КНДР ЦТАК сообщило, что Корейская народная армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что не исключает ни одного варианта решения северокорейской проблемы, в том числе военного.