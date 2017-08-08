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Лавров считает, что при благоразумном подходе всех игроков можно найти решение по КНДР

Политика
8 августа, 7:00 дата обновления: 8 августа, 7:16 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что не видит альтернативы "возобновлению политического процесса, в частности, шестисторонним переговорам"

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Сергей Лавров

Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

МАНИЛА, 8 августа. /ТАСС/. При благоразумном подходе всех игроков, включая США, можно найти устраивающее всех решение по ситуацию вокруг КНДР. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я слышал, что Северная Корея устами своего министра иностранных дел сделала жесткое заявление, которое отвергает резолюцию СБ ООН, считает ее несправедливой, - отметил Лавров. - Но собственно так представители КНДР реагировали на все предыдущие резолюции СБ ООН. Будем все-таки судить по конкретным шагам".

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"Мы убеждены, что нет альтернативы возобновлению политического процесса, в частности, шестисторонних переговоров (США, КНДР, КНР, Республика Корея, РФ, Япония - прим. ТАСС), - сказал он. - Россия и Китай внесли соответствующее предложение, будем их продвигать в Нью-Йорке и на других площадках. Конечно, продолжим диалог с нашими северокорейскими соседями".

"Рассчитываю, что при благоразумном подходе со стороны всех игроков, включая США, Республику Корея и Японию, мы сможем найти устраивающее все стороны решение", - подчеркнул министр.

Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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