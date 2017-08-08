Китай будет в полной мере поддерживать режим санкций СБ ООН против КНДР

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ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Китай готов заплатить основную цену за исполнение условий санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР для поддержания международного режима нераспространения. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении главы МИД КНР Ван И.
"Если учесть традиционные экономические отношения Китая и КНДР, получается, что именно КНР заплатит основную цену за исполнение условий резолюции", - отметил он. "Но для поддержания международного режима нераспространения ядерного оружия, а также мира и стабильности в регионе Китай будет в полной мере и строго выполнять содержание всех соответствующих резолюций", - подчеркнул Ван И.
Китай является основным торговым партнером КНДР. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), по итогам 2015 года двусторонняя торговля достигла $5,51 млрд, что составило 88,16% внешнего товарооборота КНДР.
СБ ООН в субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ею в июле двух пусков межконтинентальных баллистических ракет. Документ предусматривает введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.
В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие фирмы. Странам, где трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Резолюция также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима.
Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. По подсчетам американской стороны, полное соблюдение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы КНДР, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.