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На Украине задержали семь человек, подозреваемых в растрате средств проекта "Стена"

Международная панорама
9 августа, 15:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, августа. /ТАСС

По данным следствия, речь идет более чем о полумиллионе долларов

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КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. На Украине семь человек подозреваются в растрате 16,688 млн гривен ($642 тысяч), выделенных на реализацию проекта "Стена" на восточной границе страны.

Об этом сообщил в среду журналистам руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

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"Семь человек - служебных лиц Госпогранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков задержаны по результатам обысков в рамках расследования уголовного дела по факту растраты госсредств, выделенных на проект "Стена", - сказал глава САП. В частности, по его словам, задержаны начальник департамента ресурсного обеспечения администрации Госпогранслужбы, бывший руководитель отдела капитального строительства, руководители ряда строительных фирм.

Холодницкий заверил, что до конца дня задержанным будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. "Мы настаиваем, чтобы они были помещены под стражу с возможностью внесения залога", - сказал он.

В ноябре 2014 года правительство Арсения Яценюка решило соорудить на украинско-российской границе фортификационные сооружения, а также вырыть ров. Проект назвали "Стена", или "Европейский вал". В проект и его бюджет неоднократно вносились изменения, а финансирование урезалось.

По словам главы Госпогранслужбы Петра Цигикала, в текущем году на проект планируется израсходовать около 500 млн гривен (менее $20 млн). За 2015-2016 годы на эти цели направлено 600 млн гривен (немногим более $23 млн), что составляет около 15% от запланированной суммы.

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