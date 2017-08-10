Евросоюз расширил черный список по КНДР

БРЮССЕЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Евросоюз добавил девять человек и четыре организации КНДР к черному списку в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 2371 от 5 августа.

Об этом сообщил в четверг Совет ЕС.

"Совет добавил девять человек и четыре структуры, в том числе принадлежащий государству Банк внешней торговли, в черный список юридических и физических лиц", - говорится в заявлении Совета ЕС. С этого момента в перечень входят 103 человека и 57 организаций.

Совет Безопасности ООН в субботу ужесточил санкции в отношении КНДР за проведенные страной ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР некоторых видов минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. Страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных полезных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.

В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. Кроме того, странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Исключением станут лишь "случаи крайней необходимости".

Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.