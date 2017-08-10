Евросоюз расширил черный список по КНДР

Бой Кудряшова и Дортикоса во Всемирной суперсерии бокса пройдет 23 сентябряСпорт 10 августа, 16:55
"Динамо" обратилось в РФПЛ с просьбой дать оценку судейству в матче с "Ростовом"Спорт 10 августа, 16:43
Футболист "Спартака" Тимофеев будет прооперирован из-за разрыва крестообразной связкиСпорт 10 августа, 16:13
Выставка о Юрии Любимове откроет фестиваль в Музее Москвы в честь 100-летия режиссераКультура 10 августа, 16:07
Есмантович: Капризову в ХК ЦСКА надо будет доказывать звездный статусСпорт 10 августа, 16:07
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетикеСпорт 10 августа, 15:52
Россиянин Щебелин стал победителем марафонской велогонки Москва - ВладивостокСпорт 10 августа, 15:41
Синоптики прогнозируют в Свердловской области ночные заморозки до -2 градусовНовости Урала 10 августа, 15:36
Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. ДосьеБиографии и справки 10 августа, 15:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Евросоюз добавил девять человек и четыре организации КНДР к черному списку в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 2371 от 5 августа.
Об этом сообщил в четверг Совет ЕС.
"Совет добавил девять человек и четыре структуры, в том числе принадлежащий государству Банк внешней торговли, в черный список юридических и физических лиц", - говорится в заявлении Совета ЕС. С этого момента в перечень входят 103 человека и 57 организаций.
Совет Безопасности ООН в субботу ужесточил санкции в отношении КНДР за проведенные страной ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР некоторых видов минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. Страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных полезных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.
В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. Кроме того, странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Исключением станут лишь "случаи крайней необходимости".
Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.