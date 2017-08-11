Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fox: спецпрокурор США "подтасовывает карты", чтобы обвинить Трампа в сговоре с РФ

Международная панорама
11 августа, 17:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, августа. /ТАСС

По данным телеканала, чиновник набирает в команду, занимающуюся расследованием, юристов, которые не поддерживают республиканцев и негативно относятся лично к Дональду Трампу

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер "подтасовывает карты", чтобы гарантированно обвинить команду президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией во время прошлогодней предвыборной кампании. Об этом в пятницу сообщил телеканал Fox News.

Смотрите также

WSJ: в США сформировали жюри присяжных по расследованию "российского следа" на выборах

Fox: министр юстиции США 4 августа объявит о расследовании утечек из Белого дома

Экс-помощник Обамы дал показания по поводу расследования по России в Сенате США

По его данным, Мюллер сформировал жюри присяжных в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия), население которого крайне негативно относится к Трампу. На выборах в ноябре 2016 года миллиардер набрал в этом округе только 4% голосов, а его соперница, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон - 93%. Как отмечает телеканал, спецпрокурор предпочел не созывать присяжных в соседнем штате Вирджиния, избиратели которого почти в равной степени поддерживают демократов и республиканцев.

Fox News напоминает, что на практике такие жюри присяжных в большинстве случаев встают на сторону обвинения. Кроме того, на заседания подобных жюри не допускаются адвокаты защиты, поэтому исключена возможность перекрестного допроса свидетелей обвинения. Нет и обязательных для исполнения правил отбора свидетельских показаний, что позволяет присяжным принимать к рассмотрению сведения из вторых рук и из непроверенных источников, отмечает телеканал.

Уточняется, чтто Мюллер набрал себе в помощники 14 юристов, среди которых нет ни одного сторонника республиканцев. При этом одним из ключевых свидетелей является Джеймс Коми, которого президент Трамп 9 мая уволил с поста директора ФБР.

Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором или спецсоветником, как официально называется его должность, 17 мая. В распространенном по этому поводу заявлении Минюста говорилось, что он будет "осуществлять надзор" над проводимым ФБР расследованием приписываемого Вашингтоном Москве влияния на избирательный процесс в США. Приказ о назначении Мюллера наделил его в том числе правом выдвигать обвинения в адрес фигурантов данного разбирательства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коми, Джеймс Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США строят оперативный центр на украинской военной базе
2
Минобороны заявило о гибели десантника под Псковом
3
Правительство выделило 2 млрд рублей на помощь должникам-ипотечникам
4
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
5
Лукашенко намерен выявить каждого тунеядца в Белоруссии
6
В ДНР до конца года выпустят 100 автобусов марки "Донбасс"
7
Правительство проиндексирует все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама