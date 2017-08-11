Fox: спецпрокурор США "подтасовывает карты", чтобы обвинить Трампа в сговоре с РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер "подтасовывает карты", чтобы гарантированно обвинить команду президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией во время прошлогодней предвыборной кампании. Об этом в пятницу сообщил телеканал Fox News.
По его данным, Мюллер сформировал жюри присяжных в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия), население которого крайне негативно относится к Трампу. На выборах в ноябре 2016 года миллиардер набрал в этом округе только 4% голосов, а его соперница, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон - 93%. Как отмечает телеканал, спецпрокурор предпочел не созывать присяжных в соседнем штате Вирджиния, избиратели которого почти в равной степени поддерживают демократов и республиканцев.
Fox News напоминает, что на практике такие жюри присяжных в большинстве случаев встают на сторону обвинения. Кроме того, на заседания подобных жюри не допускаются адвокаты защиты, поэтому исключена возможность перекрестного допроса свидетелей обвинения. Нет и обязательных для исполнения правил отбора свидетельских показаний, что позволяет присяжным принимать к рассмотрению сведения из вторых рук и из непроверенных источников, отмечает телеканал.
Уточняется, чтто Мюллер набрал себе в помощники 14 юристов, среди которых нет ни одного сторонника республиканцев. При этом одним из ключевых свидетелей является Джеймс Коми, которого президент Трамп 9 мая уволил с поста директора ФБР.
Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором или спецсоветником, как официально называется его должность, 17 мая. В распространенном по этому поводу заявлении Минюста говорилось, что он будет "осуществлять надзор" над проводимым ФБР расследованием приписываемого Вашингтоном Москве влияния на избирательный процесс в США. Приказ о назначении Мюллера наделил его в том числе правом выдвигать обвинения в адрес фигурантов данного разбирательства.