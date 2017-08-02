Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fox: министр юстиции США 4 августа объявит о расследовании утечек из Белого дома

Международная панорама
2 августа, 2:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, августа. /ТАСС

Джефф Сешнс объявит войну негласной передаче СМИ конфиденциальной информации о работе и взаимоотношениях членов администрации президента США, сообщает телеканал

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс планирует на этой неделе объявить о начале уголовного расследования утечек конфиденциальной информации из Белого дома и из министерств правительства. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News, который ссылается на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

Смотрите также
Белый дом

Все смешалось в Белом доме: перестановки в администрации Трампа

Согласно их сведениям, выступление Сешнса намечено на 4 августа. Министр юстиции объявит фактически войну негласной передаче американским СМИ конфиденциальной информации о работе и взаимоотношениях членов администрации Трампа. Глава минюста также уделит особое внимание уголовной части будущего расследования с упором на недопустимость разглашения сведений, являющихся государственной тайной.

Тема утечек из Белого дома весьма злободневна с учетом серии скандальных кадровых перестановок, происшедших в последние две недели. 21 июля было объявлено о назначении Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома, что повлекло за собой отставки пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибаса. Должность Прибаса досталась Джону Келли, который до этого руководил министерством внутренней безопасности. Серия перестановок завершилась в минувший понедельник отставкой Скарамуччи, который исполнял свои обязанности всего 10 дней.

Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в том числе телекомпании CNN. Он обвиняет журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Президент США пообещал бороться с незаконными утечками информации.

Как сообщалось ранее, комитет по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США во главе с Роном Джонсоном (республиканец от штата Висконсин) подготовил доклад, согласно которому со дня инаугурации Трампа 20 января по 25 мая (126 дней) из центральных ведомств правительства США произошло 125 утечек важной информации. Речь идет о секретных сведениях, разглашение которых чревато для национальной безопасности страны, согласно стандартам, перечисленным еще в указе прежнего президента Барака Обамы от 2009 года. "Эти утечки потенциально представляют собой нарушение федерального закона, карающееся тюремным заключением", - отмечается в документе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставка Скарамуччи
Персоны
Келли, Джон Обама, Барак Сешнс, Джефф Спайсер, Шон Прибас, Райнс Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
2
Суд в Москве решил выдворить из России журналиста "Новой газеты"
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Тиллерсон: США продолжат пытаться нормализовать отношения с РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама