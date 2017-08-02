Fox: министр юстиции США 4 августа объявит о расследовании утечек из Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс планирует на этой неделе объявить о начале уголовного расследования утечек конфиденциальной информации из Белого дома и из министерств правительства. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News, который ссылается на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

Согласно их сведениям, выступление Сешнса намечено на 4 августа. Министр юстиции объявит фактически войну негласной передаче американским СМИ конфиденциальной информации о работе и взаимоотношениях членов администрации Трампа. Глава минюста также уделит особое внимание уголовной части будущего расследования с упором на недопустимость разглашения сведений, являющихся государственной тайной.

Тема утечек из Белого дома весьма злободневна с учетом серии скандальных кадровых перестановок, происшедших в последние две недели. 21 июля было объявлено о назначении Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома, что повлекло за собой отставки пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибаса. Должность Прибаса досталась Джону Келли, который до этого руководил министерством внутренней безопасности. Серия перестановок завершилась в минувший понедельник отставкой Скарамуччи, который исполнял свои обязанности всего 10 дней.

Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в том числе телекомпании CNN. Он обвиняет журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Президент США пообещал бороться с незаконными утечками информации.

Как сообщалось ранее, комитет по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США во главе с Роном Джонсоном (республиканец от штата Висконсин) подготовил доклад, согласно которому со дня инаугурации Трампа 20 января по 25 мая (126 дней) из центральных ведомств правительства США произошло 125 утечек важной информации. Речь идет о секретных сведениях, разглашение которых чревато для национальной безопасности страны, согласно стандартам, перечисленным еще в указе прежнего президента Барака Обамы от 2009 года. "Эти утечки потенциально представляют собой нарушение федерального закона, карающееся тюремным заключением", - отмечается в документе.