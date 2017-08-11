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СБУ взяла в заложники дочь военнослужащей народной милиции ЛНР

Международная панорама
11 августа, 17:36 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 11, августа. /ТАСС

Вернуть ребенка сотрудники спецслужбы пообещали в обмен на сотрудничество и передачу им сведений, составляющих государственную тайну провозглашенной республики

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© Михаил Почуев/ТАСС

ЛУГАНСК, 11 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины задержала на блокпосту несовершеннолетнюю дочь сотрудницы народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), гостившую у бабушки на подконтрольной Киеву территории, и требуют от матери согласия на сотрудничество со спецслужбой. Об этом заявило в пятницу министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

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"В министерство государственной безопасности Республики обратилась военнослужащая народной милиции ЛНР Марина Гойко, ставшая жертвой террористических методов работы украинских спецслужб. В заложниках у СБУ оказалась несовершеннолетняя дочь военнослужащей, находящаяся на каникулах у бабушки, проживающей на территории временно оккупированной ВСУ. Вернуть ребенка и сохранить жизнь родителям Марины Гойко сотрудники спецслужбы пообещали взамен на сотрудничество и передачу им сведений, составляющих государственную тайну ЛНР", - сообщили в ведомстве.

По словам Гойко, сотрудники СБУ сначала пришли к ее родителям домой и потребовали, чтобы те связались с дочерью с целью получить от нее согласие на сотрудничество. "Потом на блокпосту остановили бабушку с ребенком, забрали свидетельство о рождении девочки, чтобы она осталась там до тех пор, пока я не дам согласие на сотрудничество", - сообщила женщина. На раздумье ей выделили полтора часа, добавила Гойко.

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