Евросоюз 14 августа созывает встречу для обсуждения новых санкций против КНДР

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Евросоюз созывает 14 августа экстренную встречу Комитета по оборонной политике для обсуждения ситуации вокруг КНДР и новых санкций против нее. Об этом сообщила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"После переговоров в Маниле на полях регионального форума АСЕАН с главами МИД Южной Кореи, США, России, Китая и государств АСЕАН принято решение созвать 14 августа экстренную встречу Комитета по оборонной политике для обсуждения дальнейших шагов в отношении КНДР", - сказала она.

Ранее европейский дипломатический источник сообщил ТАСС, что сообщество может пойти на новое ужесточение санкций в отношении Пхеньяна.

Совет ЕС в пятницу ввел в действие новый пакет санкций против КНДР. Согласно изменениям, девять человек и четыре организации были добавлены к черному списку, в том числе принадлежащий государству Банк внешней торговли. Всего в черный список ЕС для КНДР входят 103 человека и 57 организаций.

Совет Безопасности ООН 5 августа ужесточил санкции в отношении КНДР за проведенные ей ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР угля, железа, свинца, морепродуктов и др. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных полезных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.

В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий (СП) с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. Странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Исключением станут лишь "случаи крайней необходимости".