ЕС расширил санкции против КНДР в связи с резолюцией Совбеза ООН

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз расширил санкции против КНДР, добавив в черный список 14 человек и четыре организации. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Совет добавил 14 человек и четыре организации в список лиц, против которых действует заморозка активов и ограничение передвижения, в соответствии со списками в тексте резолюции 2356 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении Совета.

Таким образом, в черный список ЕС для КНДР входят 53 физических и 46 юридических лиц. "Помимо этого, Евросоюз самостоятельно включил в список 41 человека и семь организаций", - отмечается в документе.

2 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.